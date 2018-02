In der Pfarreiengemeinschaft St. Urban an der Mainschleife gibt es in diesem Jahr erstmals ein eigenes Fastentuch. In einer wunderbaren bunten Seidenmalerei zeigt es die Mainschleife mit einem Schelch. Weitere Bilder beziehen sich auf die „Sieben Werke der Barmherzigkeit“ in der Fassung von Bischof Joachim Wanke aus Erfurt.

Christen brauchen einander, um Gott zu entdecken, in ihrem Leben, im persönlichen Stehen zum Christentum und im gemeinschaftlichen Beten, schreibt Pfarrer Johannes Hofmann dazu im Osterpfarrbrief. Das Fastentuch der Volkacher Künstlerin Gerlind Zick ist am linken Seitenaltar in der Stadtkirche St. Bartholomäus zu sehen.