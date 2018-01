Erster Preis bei Jugend musiziert

Hohes musikalisches Niveau war bei den Ausscheidungen zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ an der Musikhochschule in Würzburg geboten. Das Klavier- und Geigen-Duo Emma und Leopold Rümmele aus Dettelbach konnte sich in diesem Jahr mit einem ersten Preis für die Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Regensburg qualifizieren, heißt es in einer Pressemitteilung.