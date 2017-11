Erste-Hilfe-Kurs für Eltern: Üben an der Babypuppe

Die Situation klingt dramatisch: Das einjährige Kind hat hohes Fieber. Die besorgte Mutter greift zu Hausmitteln wie Wadenwickeln – doch sie helfen nicht. Plötzlich reagiert das Kind nicht mehr, fängt an zu Krampfen und wird bewusstlos. Andreas Maurer vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Kitzingen ist Dozent für Erste Hilfe bei kindlichen Notfällen. Er fragt in die Runde der entsetzten Eltern: „Was liegt hier vor? Was muss ich jetzt sofort tun?“

Eltern wünschten sich einen Kurs

Bei einem Workshop in Volkach sollten Eltern genau das lernen. Ellen Ströhlein, Leiterin des Familienstützpunkts, hatte den Kurs organisiert. „Immer wieder sprachen mich Eltern bei unseren Treffen an, ob wir nicht mal eine Art Fortbildung zur Behandlung von kindlichen Notfällen machen könnten“, sagt sie. Das Rote Kreuz half ihr weiter und so konnte für den Workshop mit Andreas ein speziell ausgebildeter Sanitäter gewonnen werden.

Dieser schreibt die Antworten der Eltern auf einen Zettel. Nach und nach werden sie dann abgearbeitet. Es entwickelt sich eine rege Diskussion. Maurer gibt den Eltern Tipps: Zuerst – und darauf legt er großen Wert – muss ein Notruf über die Telefonnummer 112 abgesetzt werden. Dann bespricht Maurer, auf was die Eltern danach zu achten haben. Immer wieder mahnt er: „Bleiben sie ruhig, verlieren sie jetzt nicht die Nerven.“

Beruhigende Worte linden die Schmerzen

Wie ein roter Faden zieht sich die Empfehlung, bei Verletzungen oder anderen Notfällen ganz behutsam und beruhigend auf das Kind einzugehen, durch den Kurs. In vielen Fällen kann man so eine Besserung, etwa beim Schmerzempfinden, herbeiführen. Bei der praktischen Übung zu Verbänden zeigen Maurer und seine Assistentin Martina Taillefer-Schnepf verschiedene Techniken, zum Beispiel beim Fingerkuppenverband.

Lustig ist die Empfehlung, die Verbände zu verzieren. „Mit Pflasterschnipseln können Sie zum Beispiel Mäuseohren nachstellen. Oder Sie können den Verband, wenn er größer ist, bunt bemalen“, sagt Taillefer-Schnepf. „Dadurch können die Schmerzen des Kindes um die Hälfte zurückgehen.“

Wenn das Kind eine Murmel verschluckt

Nach dem Erklären und Üben der Stabilen Seitenlage folgen die dramatischen, praktischen Vorführungen. Maurer hat eine Säuglingspuppe im Arm. „Das Kind hat eine kleine Murmel verschluckt und droht jetzt zu ersticken“ sagt er. Dann legt er den Säugling mit dem Bauch nach Unten auf seinen Unterarm und klopft sanft auf einen Punkt am Rücken. „Niemals schütteln oder gar an den Füßen hochhalten“, so seine mahnenden Worte. Durch das Klopfen könne die Murmel wieder herauskommen, erklärt er.

Und dann kommt die schlimmste Situation des Workshops: Der Herz- und Kreislaufstillstand. Das Kind atmet nicht mehr. An der Säuglings- und einer Jugendlichenpuppe zeigen die Sanitäter die verschiedenen Möglichkeiten der Wiederbelebung. Anschließend darf jeder Teilnehmer an den Puppen üben. Obwohl es nur nachgestellte Situationen sind, ist bei den Teilnehmern eine gewisse Beklommenheit zu erkennen. Trotzdem: Alle waren froh, über solche Situationen gesprochen und die nötigen Maßnahmen erlernt zu haben.