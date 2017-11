1 / 1

Foto: Foto: Siegfried Sebelka

Wechsel am Amtsgericht: In einer Feierstunde im großen Sitzungssaal des Kitzinger Landratsamtes ist am Montag Helga Müller als neue Chefin des Amtsgerichts Kitzingen eingeführt worden. Gleichzeitig hat Clemens Lückemann Walter Konrad verabschiedet. Im Foto (von links): Dietrich Geuder (Landgericht Würzburg), Walter Konrad, Helga Müller und Clemens Lückemann (Oberlandesgericht Bamberg).