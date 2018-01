DETTELBACH vor 1 Stunde

Ersatzrad gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag hatte ein 53-jähriger Berufskraftfahrer sein Lkw-Gespann in Dettelbach auf dem Gelände der Aral-Tankstelle im Mainfrankenpark abgestellt, berichtet die Polizei. Als er am frühen Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte in Unbekannter vom Anhänger das Ersatzrad abmontiert und gestohlen. Schaden: 600 Euro.