Die Vorsitzende Sigrid Hein konnte 34 Mitglieder zur Generalversammlung des Katholischen Deutschen Frauenbundes Willanzheim begrüßen. Der Frauenbund hat aktuell 94 Mitglieder.

Die Schriftführerin Gerda Lutz blickte auf ein ereignisreiches Jahr mit Andachten, den Faschingsveranstaltungen 2017 und 2018, dem Schmücken des Osterbrunnens, dem Tagesausflug, der feier des 85-jährigen Bestehens mit Gottesdienst und anschließendem Sommerfest sowie einer Ausstellung zum Thema „Wie will ich leben, wenn ich alt bin? Perspektiven auf die weibliche Zukunft“ und der Mithilfe beim Dorffest zurück.

Über die Finanzen berichtete die Schatzmeisterin Doris Dorsch.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand laut Mitteilung die Ernennung von Margit Endres zum Ehrenmitglied durch die Vorsitzende Hein. Margit Endres trat 1992 in den Frauenbund ein, wurde 1997 als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Ab 2001 war sie Schriftführerin und ab 2003 Vorsitzende für acht Jahre. Sie war ab 1993 im Frauenbundsfasching aktiv auf der Bühne und übernahm 2000 von Frida Stöcker die komplette Regie und Organisation des Faschings. Ihre politischen Reden waren jedes Jahr der Höhepunkt, leider war sie dieses Jahr das letzte Mal beim Fasching dabei. Sie wurde mit einer Urkunde, einem Fotobuch und einem Frühlingsstrauß gewürdigt.

Als neues Mitglied konnte Monika Haupt begrüßt werden.

Die nächste Veranstaltung ist der Weltgebetstag am Freitag, 3. März, um 19 Uhr im Martinushaus Willanzheim. Zudem ist am Samstag, 12. Mai, ein Tagesausflug ins Konzentrationslager in Dachau geplant.