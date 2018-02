Am Mittwoch, 21. Februar, veranstaltet die Volkshochschule Kitzingen einen Vortrag zum Thema „Kleine Erkundungsreise zum Glück“ in der Alten Synagoge. Um 19.30 Uhr spricht Christine Krokauer, Heilpraktikerin für Psychotherapie, darüber, wie man sich vom Glück begleiten lassen kann und erreicht, dass man mit Freude im Herzen durch den Tag geht. Die Referentin zeigt die Zusammenhänge zwischen Körperhaltung und Stimmung sauf und gibt Anregungen, wie man den Grauschleier im Kopf lüften kann, heißt es in der Einladung.