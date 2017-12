Erhellender Gesang zum Beginn des Advents

(gkr) „Mit Singen bringt man ein Stück Licht ins Leben“, ist Pfarrerin Beate Krämer überzeugt. Da gerade in der dunklen Jahreszeit die Sehnsucht nach Licht groß sei, trug am ersten Adventssonntag das Konzert in der Marienkirche mit den Abtswinder Chören dazu bei, diese zu erfüllen. Ursula Zehnder, die den Kirchenchor, den Frauenchor „Song of Joy“ und den Männergesangverein „Sängerkranz“ leitet, hatte entsprechende Lieder herausgesucht. Bei dem spanischen Lied „Vamos pastorcillos“ hatte sie den Jugendchor (Leitung: Elisabeth Zehnder) in den „Song of Joy“ integriert. Natürlich hatte die Jugend auch ihren eigenen Auftritt mit Gesang, Flöten, Geige und Veeh-Harfe. Während an diesem Tag draußen tatsächlich der Schnee leise rieselte, sang der Jugendchor das beliebte Lied. Beim kleinen Trommlerjungen begleitete Michael Jäger den „Sängerkranz“ mit der Trommel. Er begleitete bei anderen Liedern Sänger aber auch auf der Gitarre. Michaela Kaul tat dies auf dem E-Piano. Nach dem mit viel Beifall bedachten Chorkonzert trafen sich die Zuhörer im Kirchhof und genossen trotz Schneefall Bratwürste, Glühwein und Kinderpunsch.