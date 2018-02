Erfolgreiches Jahr für die Schützen auf Gauebene

Die Vertreter der Schützenvereine im Schützengau Kitzingen trafen sich am Samstag zur Hauptversammlung des Schützengaus bei der Königlich privilegierten Schützengesellschaft (SG) 1443 Volkach.

Gauschützenmeister Siegfried Weinig dankte dem Gauschützenmeisteramt für die Unterstützung im Verlauf des Schützenjahres mit zahlreichen Veranstaltungen. Gaukassier Ursula Falkenstein berichtete den Delegierten von gesicherten und ausgewogenen Finanzen. Kassenprüfer Richard Konrad lobte die neuen Etatpläne und deren erfolgreiche Umsetzung. Die SG hätten pünktlich und vollständig bezahlt. Das vereinfache Kassenführung und Prüfung gleichermaßen.

Zu wenige Jugend- und Damenmannschaften

Gausportleiter Hans Hartmann betonte, dass an den Gaumeisterschaften 505 Schützen in 23 Disziplinen teilnahmen und sprach von einem erfolgreichen Jahr. Die angetretenen 133 Mannschaften hatten ihren Schwerpunkt in der Schützenklasse mit 54 Mannschaften und 25 Mannschaften bei den Senioren/aufgelegt. Es traten jedoch nur sieben Jugend- und fünf Damenmannschaften an.

Auf Bezirksebene war der Gau mit je einer Luftgewehr- und einer Sportpistolenmannschaft vertreten und stellte zwei Luftpistolenmannschaften. In der Bayern-Liga startete eine Luftgewehrmannschaft (Marktsteft) und eine Luftpistolenmannschaft (Großlangheim). Aus dem Gaukönigsschießen wurde Stefan Ott von der SG Prichsenstadt mit einem 16,03-Teiler als Gaukönig ermittelt. Gaukönigin wurde Samarah Ott von der gleichen Gesellschaft mit einem 65,39-Teiler. Ein 43,2-Teiler reichte für Robin Veres vom Schützenverein Großlangheim zum Gaujugendkönig, Gaujugendkönigin wurde Julia Stark von der Königlich privilegierten SG Kitzingen mit einem 30,20-Teiler.

Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit

Für das laufende Sportjahr kündigte Hartmann Lehrgänge für Luftpistole und Luftgewehr-Auflage an. In der Aussprache monierte Klaus Linz (SG Prichsenstadt), dass die Gaukönigsproklamationen wenig öffentlichkeitswirksam stattfänden und bemängelte die Pressearbeit. Gauschützenmeister Siegfried Weinig versprach ein anderes Vorgehen.

Der Erste Schützenmeister der Schützengilde Rüdenhausen, Tobias Maier, regte an, die Mannschaftsstärke in den unteren Sportklassen zugunsten kleinerer SG auf drei Teilnehmer abzuändern. Kleinere Vereine könnten keine vierköpfige Mannschaft stellen mit der Folge, dass stärkere Schützen in größere SG abwanderten und so ihren bisherigen Verein zusätzlich schwächten.

Auszeichnung für Friedrich Bröse

Bezirksschützenmeister Mathias Dörrie zeichnete den Sportleiter der SG Nenzenheim, Friedrich Bröse, für seine Verdienste mit der kleinen Ehrennadel des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) aus.

Dörrie berichtete zudem aus der Arbeit des Bezirksschützenmeisteramtes und unterstrich, dass sich die Bezirksleitung auf der Suche nach einem neuen dritten Bezirksschützenmeister befinde.

Vereine sollen mehr Mitglieder ehren

Gleichzeitig rief er die Schützenmeister der SG dazu auf, sich verstärkt um Ehrungen zu kümmern; das löse in den Vereinen immer neue Motivation aus. Er bot an, in einer eigenen Veranstaltung über Ehrungsmöglichkeiten zu referieren. Ein weiterer Schwerpunkt sollte die Schüler- und Jugendarbeit sein.

Für den 29. Juni kündigte Erster Schützenmeister Uwe Gimperlein (Volkach) einen Festkommers zum 575-jährigen Bestehen der Königlich privilegierten SG Volkach an. Die Proklamation der 66. Gaukönige 2018 ist für den 12. August auf dem Weinfestplatz in Volkach im Anschluss an den Festzug der Winzer und Schützen vorgesehen. Bereits am Samstag, 24. Februar, wird im Schützenhaus des Sportvereins Neubrunn (Lkr. Würzburg) der 2. Unterfrankenpokal im Blasrohrschießen ausgeschossen. Teilnahmeberechtigt ist jeder ab sechs Jahren.