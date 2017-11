Erfolgreich Radfahrprüfung absolviert

(ela) „Juhu, wir haben es geschafft“, jubelten die Schüler der 4. Klasse in Albertshofen. Wie in jedem Schuljahr, gab es auch in diesem Herbst wieder geprüfte Radfahrer in Albertshofen. Fleißig bereiteten sich die Kinder der 4. Klassen mit ihrer Klasslehrerin Christine Schirm und den Verkehrserziehern der Polizei Saugel und Müller für ihren großen Tag vor, teilt die Schule mit. Nach bestandener schriftlicher Prüfung durften die Kinder unter den Augen vieler Streckenposten auf einer vorher geübten Route alleine durch das Dorf fahren. Alle bewältigten diese Aufgabe sehr gut. Bei der Siegerehrung bescheinigten die Verkehrserzieher den Schülern ihre guten Leistungen und ihr überlegtes Fahren. Anschließend gab es dann die lang ersehnten Urkunden und Wimpel.