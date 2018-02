Erfahrungen an der Grenze

Annyeonghasyeo (Guten Tag)! Am Dienstag hatten wir einen letzten großen Programmpunkt: Die Besichtigung der Demilitarisierte Zone (DMZ). Ein für uns alle wichtiger Punkt, über den wir uns unbedingt vor Ort austauschen wollten. Die DMZ ist sozusagen die Grenze zwischen Nord- und Südkorea.

Vor Ort haben wir eine Tour mit Soldaten der US-Army entlang der Grenze gemacht. In ganz Korea merkt man als Außenstehender meiner Meinung nach überhaupt nichts von der Spannung zwischen Nord- und Südkorea. Als wir dann dort ankamen und „Sicherheitshinweise“ bekamen, merkte man schon, dass eine gespanntere Atmosphäre herrscht.

Wir sind durch das Hauptgebäude der Südkoreaner gegangen, wodurch wir direkt an der Grenze standen.

Gespräche in Baracken

Gegenüber von uns sahen wir dann das Hauptgebäude der Nordkoreaner. Die Grenze kann man sich so vorstellen, dass es eine Steinlinie auf dem Boden gibt, die 20 Zentimeter erhöht ist. Auf dieser Grenze standen mehrere blaue Baracken, in denen Gespräche zwischen Nord- und Südkorea stattfinden.

An der Grenze entlang – um die Baracken herum – standen südkoreanische Soldaten. Der Blick nach Nordkorea gerichtet. Eine der Baracken durften wir besichtigen. Die Mitte war des Gebäudes war die Grenze. Innerhalb durfte man auch über die Grenze treten und so standen wir zeitweise sogar in Nordkorea. Nordkoreanische Soldaten konnten wir nicht sehen. Aber an den Hauptgebäuden waren sehr viele Kameras aufgestellt.

Wer baut das höchste Haus?

Bei den Hauptgebäuden gab es auf beiden Seiten eine Art Kampf, wer das höhere Haus bau. Scheinbar wurde öfter ein Teil oben drauf gebaut. Wir haben dann noch ein paar Kontrollpunkte besichtigt. Von einem aus hatte man einen richtig guten Blick auf Nordkorea. Was uns ziemlich beeindruckt hat: Nordkorea hat ein Dorf nur zur Propaganda gebaut. In diesem Dorf wohnen so gut wie keine Leute, es steht dort nur zur Demonstration.

Abschlussabend

Am Abschlussabend kamen noch einmal viele koreanischen Freunde, die wir kennengelernt haben, um sich von uns zu verabschieden. Es war ein sehr schöner Abschluss.

Am Mittwoch hieß es dann schon Koffer packen. Ein letzter Ausflug in die Stadt, dann ging?s los zum Flughafen und damit auf nach Hause.

Gabriella Moser ist Schülerin am Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen. Mit dem Deutschen Olympischen Jugendlager (DOJL) war sie in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen und berichtete in loser Folge für diese Zeitung von ihren Erlebnissen in Korea.