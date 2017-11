Entwarnung für Baugebiet

Prichsenstadts Bürgermeister René Schlehr gab in der Stadtratssitzung das Ergebnis der Schürfung nach vermuteten Bodenschätzen am Rand des geplanten Baugebietes Ziegelgärten VI bekannt. Die erste Meldung, die ihn erreicht hatte, sorgte bei ihm für „Schweißausbrüche“. Die lautete nämlich: „Da haben wir eine ganze Menge gefunden, das müssen wir jetzt erstmal untersuchen.“ Was eine unter Umständen jahrelange Verzögerung hätte bedeuten können.

Eine zweite, intensivere Befundanalyse brachte dann die Entwarnung. Entdeckt worden waren die Mauerreste der bekannten ehemaligen Ziegelei, und die dortigen Befunde seien archäologisch nicht mit Funden der vor- oder frühzeitlichen Geschichte vergleichbar. Das gesamte Gebiet südlich des geplanten Baugebietes möge doch vorsorglich nach Bodenschätzen untersucht werden, regte Fabian Uhl an, und das lässt der Bürgermeister nun prüfen. Abschließend gab der Bürgermeister bekannt, dass in Sachen Breitbandausbau für Stadelschwarzach zu einem Infoabend am 13. Dezember, 19 Uhr, ins DJK-Sportheim eingeladen wird.