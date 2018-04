KITZINGEN vor 57 Minuten

Entkalkungsanlage gestohlen

Zwischen Gründonnerstag und Dienstagmorgen wurde in der ehemaligen Marshall-Heights-Kaserne in Kitzingen aus einem Wohngebäude eine bereits eingebaute Entkalkungsanlage gestohlen, berichtet die Polizei. Die Täter gelangten über ein Kellerfenster in das Gebäude und montierten die Entkalkungsanlage der Marke „Biocat 8000“ fachmännisch ab. Anschließend wurde die Anlage über die Kellertür abtransportiert. Die etwa 10 000 Euro teure Anlage ist nur für Anwesen mit mehr als zehn Wohneinheiten einsetzbar und wird von der WaterCryst Wassertechnik GmbH hergestellt.