Entgegenkommenden übersehen

Am Montagnachmittag fuhr ein 21-jähriger Autofahrer von Rödelsee kommend in Richtung Großlangheim. Kurz vor der Ortschaft wollte er laut Polizei mit seinem VW Caddy nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Trotz Vollbremsung konnte der Fiat-Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Laut Polizeibericht entstanden an den Fahrzeugen Schäden von etwa 5000 Euro.