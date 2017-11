Entdeckungsreise ins chinesische Paradies

„Diese Schrift sieht ganz anders aus als unsere“, sagt Rafael. Der Viertklässler aus Volkach ist am Mittwoch zusammen mit seinem Bruder Emilian und Papa Steffen Ziegler in der Stadtbibliothek Volkach. Die gut gelaunte „Männerrunde“ bewundert als eine der ersten an diesem Nachmittag die aktuelle Buchausstellung mit chinesischen Bilderbüchern.

Während es die außergewöhnlichen Schriftzeichen besonders Rafael angetan hatten, interessieren Erstklässler Emilian eher die schönen Zeichnungen. Schnell hat er drei putzige Hasen und einen kuscheligen Bär „Made in China“ in sein Herz geschlossen.

Wanderausstellung

Die Wanderausstellung „Children Picture Books from China“ ist der Auftakt des diesjährigen Literaturevents der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Im Umfeld des bundesweiten Vorlesetages und der Verleihung der Literaturpreise 2017 findet in Volkach ein vielfältiges Literatur- und Kulturprogramm unter dem Motto „Lebens- und Umweltgeschichten erzählen“ statt.

Von Ausstellungen bis zu Workshops

Mit im Boot sitzen unter anderem das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, der Bezirk Unterfranken und die Stadt Volkach. Neben einem Fachforum zu aktuellen chinesischen und deutschen Bilderbuchproduktionen sowie der Ausstellung zum chinesischen Bilderbuch der Gegenwart werden zahlreiche Lesungen und Workshops mit ausgezeichneten Autoren und Illustratoren in Bibliotheken, Buchhandlungen und Schulen angeboten.

Stolze Leiterin

Dass die Wanderausstellung in der Volkacher Stadtbibliothek Station macht, stimmt deren Leiterin Claudia Binzenhöfer schon etwas stolz. „Diese Ausstellung steht sonst nur in ganz großen Bibliotheken“, erzählt sie. Volkach als Ausstellungsort zwischen Heidelberg und Wien – für Claudia Binzenhöfer eine super Sache. „Das ist eine ganz andere Kultur. So etwas haben wir normalerweise nicht in unserer Bibliothek.“

Klar, dass sie sich mit der chinesischen Schrift schon auseinandergesetzt hat. Einige Zeichen hat sie schon gelernt. „Bei uns gibt es 26 Buchstaben, in der chinesischen Schrift 3000. Das ist ganz schön schwierig aber total interessant“, schwärmt die Büchereichefin und zeigt auf ein Buch mit drei Schriftzeichen. „Das heißt Wald“, meint sie selbstbewusst und Rafael spitzt die Ohren. Er ist skeptisch.

Sprache im Mittelpunkt

Die chinesische Schrift zieht sein Interesse an wie ein Magnet, auch wenn er sonst im Leseratten-Alltag lieber „Die drei Fragezeichen“ liest. „Die chinesische Schrift will ich lernen“, strahlt er in Richtung Papa. Ob die Büchereileiterin mit ihrer Übersetzung Recht hat, wird bei einem Workshop am Samstag (15 Uhr) zusammen mit Kindern ans Licht kommen. An diesem Nachmittag stehen die chinesische Sprache, Sitten und Lebensart im Blickpunkt. Außerdem lernen die Teilnehmer bei der Bilderbuchlesung mit der Volkacherin Lenhart Song die chinesische Kultur und deren Umwelt- und Lebensverständnis kennen.