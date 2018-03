In Kürze ist es wieder soweit. Nach zahlreichen Proben und Zusammenkünften treten die Laienschauspieler des SV/DJK Sommerach unter der Leitung von Beate Fiala wieder an die Öffentlichkeit. Zur Aufführung gelangt in diesem Jahr die turbulente Komödie von Beate Irmisch mit dem Titel „Endlich fort aus dem Alltagstrott“. Wer wünscht sich das nicht und so möchten Margot und Heinz Bögel ihren lang gehegten Traum realisieren und mit einem Wohnmobil die Welt bereisen. Da endlich auch das letzte Kind das elterliche Nest verlassen will und der Hof ohnehin zu groß ist, plant das Ehepaar den Verkauf seines Anwesens. An Margots 60. Geburtstag soll der Familie nun reiner Wein eingeschenkt werden. Doch wie so oft im Leben kommt alles anders als man denkt und der Traum von einer Weltreise in einem Wohnmobil rückt in weite Ferne. Für Spannung ist bis zur letzten Minute gesorgt, versprechen die Schauspieler. Wegen der großen Nachfrage wird das Theaterstück auch in diesem Jahr viermal im Sportheim des SV/DJK Sommerach aufgeführt. Neu im Laienschauspielteam ist Michaela Blaß, als Souffleuse fungiert einmal mehr Simone Lussert und die Leitung obliegt wie seit vielen Jahren Beate Fiala. Zur Aufführung gelangt das Lustspiel in drei Akten am Freitag, 13. April, und Samstag, 14. April, sowie Samstag, 21. April, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 22. April, um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort bei Beate Fiala, Tel. (0 93 81) 67 18 und an der Abendkasse.