Ende des Jahres: Vollsperrung in Münsterschwarzach

Die marode Fußgängerbrücke im Ortszentrum von Münsterschwarzach, die über den Schwarzachbach führt, wird in diesem Jahr erneuert. Die Bauarbeiten sollen in den Sommerferien beginnen und werden etwa drei bis vier Monate in Anspruch nehmen.



Es kommt zu einer Vollsperrung der Schweinfurter Straße. Planer Carsten Mohr vom Ingenieurbüro Glückert (TIG) stellte am Dienstag in der Sitzung des Marktgemeinderates Schwarzach die endgültige Planung für die Abrissarbeiten und die neue Stahlkonstruktion vor.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 300 000 Euro. Nach der einhelligen Zustimmung des Ratsgremiums werden die Arbeiten jetzt ausgeschrieben.

Die parallel verlaufende Brücke für den Fahrzeugverkehr wird für die Dauer der Bauarbeiten komplett für den fließenden Verkehr gesperrt. Für Fußgänger wird auf dieser Brücke neben den Baustelleneinrichtungen eine provisorische Gehspur errichtet. Die Versorgungsleitungen, die momentan unter der Fußgängerbrücke installiert sind, werden provisorisch über die Fahrzeugbrücke verlegt. Nach Fertigstellung der neuen stählernen Fußgängerbrücke werden die Leitungen wieder von unten an diese angebracht.

Zu chaotischen Verkehrsverhältnissen in Münsterschwarzach und Gerlachshausen könnte es in den letzten Monaten des Jahres kommen, wenn zeitgleich mit Brückenbau und Vollsperrung die Abwasserkanäle in Gerlachshausen in offener Bauweise saniert werden. „Beim Zeitplan müssen wir aufpassen, sonst gibt es ein Chaos“, sagte Bürgermeister Volker Schmitt. Die Abwasserkanäle in Gerlachshausen wurden im Dezember 2016 per Kamera untersucht.

Planer Thorsten Herterich vom Büro TIG hat die Ergebnisse der TV-Inspektion ausgewertet und stellte sie im Gemeinderat vor. Viele Betonrohre weisen erhebliche Schäden auf, vor allem in der Schweinfurter Straße. In besonders schlechtem Zustand sind die Schächte. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Sanierungsumfang in Höhe von 150 000 Euro für dieses Jahr. Im Haushalt des Marktes sind in diesem Jahr für Kanalbaumaßnahmen insgesamt 300 000 Euro vorgesehen. Wann die Gerlachshäuser Straßen aufgebaggert werden, blieb offen.

Weitere Themen im Gemeinderat:

• Die Firma LZR betreibt neben einer Tongrube einen Zwischenlagerplatz für Bodenmaterial und Baggergut auf einer Fläche in der Düllstädter Gemarkung. Die Mitglieder des Gemeinderats hatten keine Einwendungen, dass das Unternehmen das anfallende Oberflächenwasser in den Wenzelsbach einleitet und stimmten dem Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zu.

• Im Baugebiet Gerlachshausen Südwest wurden die vorhandenen Obstbäume auf mögliche Winterquartiere für Fledermäuse und Bockkäferarten untersucht. Überwinternde Fledermäuse wurden dabei in den Baumhöhlen nicht entdeckt. Fünf Bäume sind von schützenswerten Bockkäfern bewohnt. Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde werden die Bäume ausgebaggert und an eine andere Stelle in der Nähe verpflanzt. Die Ausweisung des Baugebiets kann somit voranschreiten.

• Maria Fieber regte an, den Kreisel am Knoten Bundesstraße 22/ Staatsstraße 2271 noch im Frühjahr neu zu gestalten. Das Eingangstor zu Schwarzach müsse dringend ein schöneres Outfit erhalten. Mehrere Räte sahen das auch so.