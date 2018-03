Emotionen und sportliche Höchstleistung

Draußen eisig, grau und ungemütlich – drinnen bunt, lautstark und hoch-emotional. In der Dettelbacher Maintalhalle setzten hunderte Tänzer am Wochenende einen Kontrapunkt zum ungemütlichen Winterwetter. Beim Ranglistenturnier des Deutschen Verbands für Garde- und Schautanzsport (DVG) jagten sie Pokale und vor allem Punkte, um sich in ihren jeweiligen Disziplinen vielleicht doch noch einen Platz nach oben zu arbeiten oder um sich der nächsthöheren Liga anzunähern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Denn jetzt geht es in die heiße Phase. Die Saison läuft bereits seit November. Bei manchen Tänzern, Trainern und Betreuern liegen da die Nerven blank. Entsprechend nervös zeigten sich viele Aktive vor dem Betreten der Bühne am Wochenende. Und nicht selten entlud sich die Anspannung in einem Jubelschrei nach Bekanntgabe der Wertung unmittelbar nach den jeweiligen Tänzen. Insgesamt 170 Mal konnten Zuschauer dieses Schauspiel am Wochenende miterleben. Zeitweise war die Maintalhalle voll besetzt.

Anhand der Ranglisten und der bislang gesammelten Punkte entscheidet sich nun bald, wer die begehrte Qualifikation für die Bayerische und vor allem für die Deutsche Meisterschaft ergattern wird. Zum Saison-Höhepunkt der deutschen Vereine werden die qualifizierten Tänzer am letzten April-Wochenende in Hochheim bei Frankfurt am Main gegeneinander antreten.

Dort geht es dann um die Deutschen Meistertitel und die Qualifikationen für die Europameisterschaften, die von 4. bis 6. Mai im österreichischen Dornbirn ausgetragen werden.

In Dettelbach gaben neben den weiter gereisten Gästen, die vor allem aus Hessen und dem Münchner Raum gekommen waren, auch viele Gruppen und Solisten aus dem Landkreis Kitzingen alles, um eine möglichst hohe Punktzahl von der fünfköpfigen Jury zu erhalten.

Der TSV 05 Wiesentheid hat sich dabei in den letzten Jahren auf die Schautanzdisziplinen spezialisiert.

Die Solotänzer, Duos und Gruppen des Vereins zeigten herausragende Leistungen in den Disziplinen Freestyle und Modern. Hingegen konzentriert sich der JTSC Dettelbach, der das Turnier an diesem Wochenende ausrichtete, seit vielen Jahren auf die Gardetanzdisziplinen Marsch und Polka. Hier schickte der Gastgeber-Verein in allen Altersklassen – Schüler, Jugend und Hauptklasse – an beiden Turniertagen Tänzer an den Start und konnte sich über teils hohe Punktzahlen der Jury freuen.

Die ausgebildeten Wertungsrichter bewerten dabei unter anderem die Choreografie, die Synchronität, die Haltung und Präsentation sowie die Sauberkeit der Pflichtelemente wie Sprünge, Drehungen und Akrobatikteile. Hinzu kommen bei einigen Gruppentänzen und Duos noch besonders beeindruckende Hebefiguren. Dafür erntete das Dettelbacher Tanzpaar Jana Schmitt und Kilian Kuhn viel Applaus von den Zuschauern sowie 275 von 300 möglichen Punkten von der Jury.

Neben Wiesentheid und Dettelbach waren an beiden Tagen auch Tänzer des TSC Volkach beim Ranglistenturnier dabei. Anders als die anderen beiden Vereine aus der Region ist der TSC in beiden Sparten stark vertreten. Sowohl bei den Gardetänzen als auch im Schautanz mischen die Volkacher seit Jahren beim Kampf um Punkte und Titel mit.

Indes hat der JTSC nicht nur viel Erfahrung auf, sondern auch hinter der Bühne. Der Verein richtet seit langer Zeit sehr regelmäßig Turniere aus. Auch für Deutsche und Europameisterschaften war der JTSC bereits verantwortlich. An diesem Wochenende sorgte einmal mehr eine ganze Schar von Helfern für einen reibungslosen Ablauf.

Bis am späten Sonntagabend auch der letzte Rest an Glitzerschminke aus den Umkleideräumen zusammengefegt war, waren rund 150 Helfer im Einsatz.