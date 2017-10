Emotionen und Freudentränen: Josh überrascht seine Kristin

„Sind die doof und fahren extra nach Kitzingen, um einen Tanz aufführen zu können?“ Das fragte sich Kristin Weißenberger am Samstagnachmittag als die Tanzgruppe Everlasting der Schwebheimer Tanzschule Tanzan auf dem Kitzinger Marktplatz unvermittelt loslegte. Was die Grundschullehrerin zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Das Tanzensemble bekam rasch Zuwachs. Zehn Minuten später hatte sie einen Ring an der Hand. Sie hatte einen Heiratsantrag ihres Freundes Josh Then mit einem klaren Ja beantwortet.

Generalstabsmäßig geplant

Diese zwei Buchstaben des Ja waren das erhoffte Ergebnis einer generalstabsmäßig geplanten Choreografie. Denn Josh Then wollte seiner Herzallerliebsten den Heiratsantrag mit einem großem Hallo machen. Dafür agierte er im Vorfeld mit seinen Eltern, den künftigen Schwiegereltern, Freunden und dem Tanzensemble gemeinsam. Der Bräutigam in spe begab sich in den vergangenen Wochen auf konspirative Treffen.

Notlügen helfen

Er erzählte Kristin Weißenberger als Notlüge, dass er an den letzten drei Freitagabenden mit einer Projektarbeit beschäftigt war. Tatsächlich war der gelernte Industriekaufmann, der sich derzeit zum Betriebswirt weiterbildet, nicht mit einem geschäftlichen Projekt befasst, sondern übte mit ein paar Freundinnen von Kristin Weißenberger bei den Tänzerinnen in Schwebheim für seine Heiratsantrags-Choreografie.

Bei Party kennengelernt

Der 23-jährige Albertshöfer und die 25-Jährige aus Etwashausen hatten sich vor zweieinhalb Jahren auf einer Silvesterparty kennengelernt und beschlossen, am Schnapszahldatum 18.8.18 zu heiraten. Die junge Dame war vor drei Jahren Gärtnerkönigin in Etwashausen und auch Mitglied im Kitzinger Hofstaat. Sie hoffte schon eine Weile auf einen Heiratsantrag – nur in dieser Form und vor dieser Kulisse, das konnte sie nicht ahnen.

Lockvogel ist die beste Freundin

Außer der Braut in spe waren alle eingeweiht und ihre beste Freundin Angelina Hagenauer verpflichtete Josh Then als Lockvogel. Hagenauer ging mit Kristian Weißenberger shoppen und dirigierte sie dann in das Casa Conrad am Marktplatz. Der Brautwerber aus Albertshofen ist glühender Fußballfan der Münchner Bayern und hatte das Datum explizit so gewählt, da seine Bayern am Samstag nicht um 15.30 Uhr, sondern erst um 18.30 Uhr spielten.

Nach vorne getanzt

Nachdem Josh Then vor rund 40 Freunden und Verwandten sowie vielen Passanten sich vom hinteren Teil des Tanzensembles im weißen Hemd nach vorne getanzt hatte und dann im schwarzen Anzug auf seine Freundin zusteuerte, war es soweit. Er kniete vor Kristin Weißenberger nieder und sagte: „Mein Schatz, ich liebe dich über alles, willst du mich heiraten?“. Die Grundschullehrerin musste nicht lange überlegen und sagte rasch und überzeugend Ja.

Den Ring gezückt

Sofort zückte Josh Then darauf einen silbernen Ring und steckte ihn seiner Angebeteten an. Bis zur Hochzeit dauert es zwar noch ein Dreivierteljahr, doch kaum hatte Kristin Weißenberger da Ja-Wort gegeben, da läuteten die Glocken der katholischen Stadtkirche – was bestimmt ein gutes Omen war. Dem Ja-Wort folgte ein inniger Kuss des jungen Paares vor großer Kulisse.

Freudentränen

Danach folgte eine lange Gratulationsrunde der Beteiligten und Kristin Weißenberger kam kaum hinterher, ihre Freudentränen abzuwischen. Sie prostete vielen mit Secco oder Hugo Sprizz zu, aber noch mehr ließ ihr das emotionale Erlebnis des Heiratsantrags warm ums Herz werden. „Ihr hättet ja was sagen können, dann hätte ich mir was Besseres angezogen“, meinte sie zu ihrer Mutter Petra Weißenberger. „Ich dachte, ich fall' um“, bekannte die 25-Jährige zum Moment, als ihr langsam klar wurde, was da abgeht. Die Geheimniskrämerei hatte gefruchtet und auch diese Redaktion war eine Woche lang gesprächig wie ein Grab, was den Flashmob-Termin am Samstagnachmittag betraf.

Im siebten Himmel

Als Kristin Weißenberger realisierte, was denn da gerade geschehen war, hob sie in den siebten Himmel der Liebe ab und von Josh Then fielen zentnerschwere Steine ab. „Ich hab den Tanz vergessen“, stammelte er mehrmals, bevor der Auftritt kam. Hinterher verriet er, dass er den ganzen Tag über total nervös war. Später, als die geladenen Flashmob-Gäste weiterfeierten, zeigte sich der zukünftige Bräutigam weit gelöster und er freute sich eine Ja-Wort-Nacht mit seiner großen Liebe.