Emmi schwebt im Modehimmel

Das Sulzfelder Sportheim war voll bei der Prunksitzung des 11. Karneval- und Kegelclubs (KKC), bei der die Elferräte als Weltraumfahrer abhoben. KKC-Sitzungspräsident Bernd Hering war voll des Lobes über die tollen Tanzdarbietungen von männlichen und weiblichen Riegen und die Büttenrednerinnen Emmi Wendemuth aus Albertshofen und Nicole Starkmann aus Etwashausen hatten die Lacher auf ihrer Seite.

Nicole Starkmann beklagte in der Bütt, wie schwer sie sich mit ihrem Peter getan habe, als sie einen Kochkurs in der Volkshochschule belegt habe um mit einem anderen Speiseplan den angehäuften Pfunde vom All-Inklusiv-Urlaub den Kampf anzusagen. „Hallo ist bin der Peter Most und bin Fan von zartem Steak vom Rost“, stellte sich ihr Prinzgemahl bei den Kursteilnehmern vor.

Auf der Palme

Fortan sollte er nur noch gesunde Sachen wie Beta-Carotin-Stampf oder Rote-Beete-Spagetti kochen, wie ihm die Veganer vorschwärmten. Alle möglichen Diäten halfen der Etwashäuserin und ihrem Peter nichts und Nicole ging auf die Palme, als ihr die neue Waage akustisch vorhielt, dass sie schon 99 Kilogramm auf den Rippen habe. Zudem habe ihr die Nachbarin eröffnet: „Nicole, du bist zu klein für dein Gewicht, du kriegst noch en Herzinfarkt und Gicht“.

Shopping Queen

Emmi Wendemuth besuchte Guido-Maria Kretschmer alias ihrem Bruder Justus Wendemuth in dessen Show um Höpper-Shopping-Queen zu werden. Sie absolvierte eine Modenschau. Ob in Ringelbadeanzug oder Lederhose – die Albertshöferin gab eine gute Figur ab und ließ sich auch davon nicht entmutigen, dass ihm der imitierte Modedesigner anfangs noch weniger Punkte zuerkannte.

Die Prunksitzung stand am Samstag unter dem Motto „Rückkehr der Prunksitzung“ und erinnerte an die Rückkehr des Universums. Deswegen standen die Elferräte im als Weltraumfahrer auf dem Podium und einige Darbietungen kamen aus diesem Spektrum. Das Prinzenpaar bildete dieses Jahr Alisha Rottig und Patrick Bruder. Den Maustaler, eine seit 2007 ausgelobte Auszeichnung für Personen, die dem KKC unterstützen, verlieh Bernd Hering heuer an Gertrud Zahl, die als gute Fee im Sportheim bekannt ist.

„Gell da glotzt ihr, dass ich heute als Weinprinzessin hier bin“, wandte sich Gertrud Zahl ans Publikum. Sie las den örtlichen Winzern die Leviten, denn diese würden ihre Weinprinzessinnen nicht genug honorieren.

Den Orden für die schönste Kostümierung verdiente sich Holger Reuther. Viel Applaus ernteten das Tanzmariechen Lea Mergenthaler von der Markt Bibarter Faschingsgesellschaft AlZibib sowie die einheimischen Turnmäuse, die Blizzards, die Tanzmäuse und die Tanzkinder für ihre tänzerischen Vorführungen. Elferrat Bernd Hering unterstrich die Freude des Elferrats, dass heuer so viele Eigengewächse wie nie zuvor beteiligt waren.

Männerballett stark vertreten

Ob Frauen oder Männer, für jeden Geschmack war in der Prunksitzung dabei, denn neben den Kindern tanzten auch die Damen der Seinsheimer Prinzengarde und die Ippesheimer Showtanzgruppe sowie gleich mehrere Männerballett-Riegen wie die Wiesentheider, die Oberaltertheimer und der gastgebende Elferrat.

Sitzungspräsident Bernd Hering dankte allen einheimischen und auswärtigen Mitwirkenden, die alle kostenlos aufgetreten seien. Bis spät in die Nacht zündeten die Mitwirkenden eine Raketenstufe nach der anderen und nach dem Weiberfasching vom Donnerstag setzte sich der Faschingstrubel ungebremst fort und erlebte einen weiteren Höhepunkt mit dem großen Faschingsumzug am Sonntag.