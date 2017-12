Eltern schildern Erfahrungen aus dem Berufsleben

Wieder hatte das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach für seine 11. Jahrgangsstufe Eltern eingeladen, die über ihre Berufserfahrung berichteten.

Unter der Schirmherrschaft des Elternbeirates war es möglich, etwa 20 Eltern als Referenten am „Karriereinformationstag“ zu gewinnen, die den nächstjährigen Abiturienten ihre Berufe erläuterten, so die Mitteilung der Schule.

Inhaltliche wie auch personenbezogene Voraussetzungen für Berufswege sowie Einblicke in den Werdegang stellten Juristen, Mediziner, Informatiker, Bauingenieure, Lehrer, Molekularbiologen, Grafikdesigner, Chemiker, Rechtspfleger, Polizisten und Vermögensberater an diesem Vormittag vor.

Zum ersten Mal zu Gast am Egbert-Gymnasium waren auch Scouts der IHK, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit dem Abitur für attraktive Berufe zu werben. Die jungen Männer, die sich noch in der Ausbildung befinden, stellten den Beruf des Versicherungskaufmanns sowie die Kochlehre im Anschluss an ein wirtschaftswissenschaftliches Studium vor. Solche Ausbildungswege ergänzten den Einblick in die Vielfalt der sehr unterschiedlichen dargebotenen Berufs- und Studienmöglichkeiten durch die referierenden Eltern.