Else Lehman ist tot: Schreiben war ihre Leidenschaft

Else Lehmann aus Dettelbach ist am 3. Januar 2017 gestorben. Die vor allem als Berichterstatterin für beide Zeitungen in Kitzingen in der Öffentlichkeit bekannt gewordene Dettelbacherin wurde 95 Jahre alt.

Seit den 60er Jahren dabei

Bereits in den 60er Jahren begann Else Lehmann, für die Main-Post, später für Die Kitzinger zu schreiben. Sie berichtete vor allem, aber nicht nur, aus dem Raum Dettelbach. Wobei es kaum ein Thema gab, um das sich Else Lehmann nicht kümmerte. Berichte aus dem Stadtrat, damals noch unter der Führung des kantigen Bürgermeisters Hans Löffler, waren ebenso dabei wie das Neueste aus den Vereinen und dem Gemeindeleben. Dass sie Schreiben zur ihrer Leidenschaft gemacht hat, zeigt, dass sie rund 50 Jahre dabei war. Und sie machte die rasante technische Entwicklung in dem Bereich mit. Noch mit 88 Jahren legte sie sich einen neuen PC zu und stieg in die digitale Fotografie ein.

Aus Poppenhausen

Geboren wurde sie in Poppenhausen als Else Wagenhäuser und Tochter eines Bahnbeamten. Die Mutter war Hausfrau. Als der Vater nach Dettelbach versetzt wurde, zog die Familie mit um. Nach der Volksschule besuchte sie die Hauswirtschaftsschule und arbeitete in der Buchhaltung.

Fünf Kinder

Im Krieg lernte sie Otto Lehmann (Jahrgang 1914) kennen und es wurde gleich geheiratet. Er kehrte kriegsbeschädigt in die Heimat zurück und starb 1999. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Der einzige Sohn ist bereits verstorben. Nach vier Jahren im Frida-von-Soden-Haus in Kitzingen zog Else Lehmann im Sommer 2015 als eine der ersten Bewohner in den Mühlenpark in die Siedlung um. Langlauf, Wandern, Turnen, Stricken und der Garten waren neben dem Schreiben ihre Lieblingsbeschäftigungen. Sie war zudem im Vogelschutz und im VdK als Schriftführerin aktiv. Von dem Sozialverband erhielt sie die goldene Ehrennadel.

Neben den Töchtern trauern um Else Lebenmann zwei Enkel und drei Urenkel.

Das Requiem

Das Requiem mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Montag, 23. Januar, um 14 Uhr in der Wallfahrtskirche in Dettelbach statt.