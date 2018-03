Elmar Rausch wird 80

1 / 1

Foto: Foto: Gerhard Bauer

Elmar Rausch wurde am 2.3.1938 in Rothenbuch im Spessart geboren, wo er mit zwei Geschwistern aufwuchs. Nach dem Besuch der Gymnasien in Fährbrück, Münnerstadt und Würzburg verschrieb er sich dem Lehramt und begann seinen Schuldienst in Acholshausen-Gaukönigshofen, bis er 1976 an der Hauptschule Marktbreit aus gesundheitlichen Gründen ausschied. Im Sommer 1967 heiratete er seine Ehefrau Traute, die er in Würzburg als Untermieterin seiner Mutter kennen gelernt hatte. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die dem Jubilar zusammen mit drei Enkeln gratulierten. Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Bürgermeister Herbert Biebelriether (rechts). Rausch gehörte von 1984 bis Ende der 90er Jahre dem Marktbreiter Stadtrat an und belebte den damaligen Heimat- und Verkehrsverein. In dieser Zeit baute er das erste Marktbreiter Weinfest auf, organisierte Konzerte, kümmerte sich um die Gründung einer Jugendkapelle, unterstützte die Altstadtsanierung und regte Blumenschmuck für die Stadt an. Neben Stadtführungen organisierte er das jährliche Adventssingen. Im Pfarrgemeinderat war er dessen Vorsitzender und Mitglied im Frankenbund, Gesangverein, Kolping sowie im Obst- und Gartenbauverein. Noch heute besucht er regelmäßig seinen Stammtisch und interessiert sich für Politik, Lokalpolitik, Theater und Kabarett. Text/