Eléna übernimmt die Großlangheimer Krone

Die Weinbaugemeinde Großlangheim hat eine neue Weinprinzessin. In einer Feierstunde im Kulturhaus im Schlosshof übergab Weinprinzessin Elisabeth II. am Sonntag vor zahllosen Gästen, Freunden und Wegbegleitern die Krone an ihre Nachfolgerin Eléna I.

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren hatte sie die Krone selbst übernommen. Nun, kurze Zeit vor der Weitergabe der Krone an Eléna Bergmann, wollte Elisabeth Nicola ihre ganz persönlichen Sternstunden mit ihren Gästen teilen.

Es sei unglaublich, wie schnell die beiden Jahre vergingen, fasste sie zusammen und zeigte sich froh, das Amt übernommen zu haben.

Neben ihren vielen Terminen habe sie vor allem im Kitzinger Hofstaat mit seinen drei Hofräten Walter Vierrether, Alexander Nuss und Jürgen Reitmeier ganz im Sinne des Teamgeistes immer alles gegeben.

Weinfeste als Glanzlichter

Wahre Glanzlichter seien die eigenen Weinfeste gewesen. Das Jubiläum des 60. Kitzinger Weinfestes mit der Bootsfahrt auf dem Main und das Drachenbootrennen sei ein weiterer Höhepunkt in der Amtszeit gewesen. Zu den Sternstunden zählte Elisabeth II. auch die Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München, wo sie mit jeder Menge Prominenz in Kontakt kam.

Frankens Weinbauverbandspräsident Artur Steinmann sagte, dass es in Großlangheim junge Menschen mit Potenzial gebe. Ihnen sei es gelungen, das dörflich geprägte Weinfest zur neuen Marke Wein-See-lig „umzuswitchen“. Hinzu komme die Idee mit dem Aussichtsbocksbeutel im Weinberg. Das dritte Potenzial im Dorf sei, dass es bereits drei Weinköniginnen stellen konnte. Mit ihrem aristokratischen Namen habe Elisabeth II. das Potenzial Weinfrankens bereichert, das zeige die Verwurzelung mit ihrem Heimatort Großlangheim als die Seele der fränkischen Weinwirtschaft.

Landrat Paul Streng, erstmals bei einer Krönung in Großlangheim dabei, sprach von einem beeindruckenden Rückblick. Weinprinzessinnen spielten im Weinlandkreis eine wichtige Rolle, denn in seinen Grenzen befänden sich fast die Hälfte der Rebflächen Bayerns.

Anstelle von Blumen überreichte Bürgermeister Karl Höchner Gutscheine. Die Weinhoheit habe den Ort hervorragend vertreten, daher sehe er für sie eine strahlende Zukunft.

Elisabeth Nicola dankte ihren vielen Helfern für die Unterstützung, allen voran den Eltern, denn ohne die Familie im Hintergrund wären die beiden Jahre nicht zu schaffen gewesen. Sie hatte Tränen in den Augen als sie die ihr lieb gewordene Krone ablegte und wenig später ihrer Nachfolgerin aufs Haar setzte.

Die Neue

Die neue Weinprinzessin Eléna Bergmann ist 21 Jahre alt und studiert derzeit in Würzburg Grundschullehramt. Sie liebt sportliche Aktivitäten, besonders Handball, wo sie sich auch als Trainerin einbringt. Der Opa vermittelte ihr einst als Kind im Weinberg erste Grundkenntnisse in Sachen Weinanbau. Nun freue sie sich darauf, die Großlangheimer Weinlage Kiliansberg zwei Jahre lang vertreten zu dürfen.