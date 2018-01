NORDHEIM vor 1 Stunde

Elektrifizierung der Mainfähre

Geht es nach den Willen von Bürgermeister Guido Braun, dann wird das Nordheimer Fährschiff in absehbarer Zeit auf Elektrobetrieb umgestellt. Doch nicht nur der Bürgermeister war am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderates Nordheim on einer diesbezüglich vorgelegten Machbarkeitsstudie angetan.