Eisglätte: Müllabfuhr hatte zu kämpfen

Die Eisglätte am Montag hatte auch Auswirkungen auf die Müllabfuhr im Landkreis Kitzingen. Dort, wo am Montag Müll hätte abgefahren werden sollen, klappte es nicht überall, teilt die Abfallberatung am Landratsamt Kitzingen mit. „Da die Sicherheit an oberste Stelle steht, mussten die Müllfahrer ihre Abfuhrtour am Vormittag teilweise abbrechen, da die Fahrzeuge besonders auf eisglatten Nebenstraßen und Steigungen sonst unkontrolliert ins Rutschen gekommen wären“, heißt es in der Mitteilung.

Am frühen Nachmittag waren die Müllautos aber wieder im Einsatz. Allerdings, so die Abfallberater weiter, war es nicht mehr möglich, die Abfuhrtour vom Montag komplett zu bewältigen. Dort, wo die Mülltonnen nicht mehr geleert werden konnten, wird die Abfuhr in den kommenden zwei Tagen, also am Dienstag und Mittwoch, nachgeholt. Vorausgesetzt die Witterungsverhältnisse spielen mit. Betroffene Kunden, deren Tonne nicht mehr geleert wurde, werden gebeten, ihre Abfallbehälter am Straßenrand stehen zu lassen.

Für Fragen und weitere Informationen stehen die Abfallberatung unter Tel. (0 93 21) 9 28 12 34) und die Abfuhrfirma Knettenbrech + Gurdulic unter Tel. (0 93 21) 2 62 90 48 bereit.