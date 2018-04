Eintracht Mitglieder haben Vertrauen in die Vereinsführung

Vollstes Vertrauen haben die Mitglieder des FC Eintracht Großlangheim zu ihrer Vereinsführung. Bei der Jahresversammlung der Fußballer am Ostermontagabend im Sportheim gab es ein einstimmiges Votum für den Vorsitzenden Dominik Droll, seinen Stellvertreter und Sportleiter Aleksander Schuster, Schriftführer Matthias Krämer und Schatzmeisterin Melanie Schumpa. Als Beisitzer fungieren Reinhold Schmidt, Christian Förth, Josef Grebner, Christian Ritz, Ludwig Lenhart und Kristina Rickel. Auch alle übrigen Posten bis hin zur Wirtschaftsleitung wurden einstimmig vergeben.

Vorsitzender Dominik Droll, seit drei Jahren in Amt und Würden, berichtete von einem Vereinsjahr in geordneten Bahnen, in dem er dank der Unterstützung mancher Mitglieder mit den Aufgaben gewachsen sei „und ich bitte weiterhin um Verständnis für Neuerungen, die notwendig sind“. So bleibe die Spielgemeinschaft mit dem VfL Kleinlangheim bestehen. Angehoben werden müssen die Preise für Getränke und das traditionelle Pfingstturnier mit Dorfmeisterschaft und Gaudi-Turnier gebe es auch in diesem Jahr. Der Vorsitzende bedauerte, dass aufgrund immer weniger werdender Nachwuchsteams das Jugendturnier an Pfingsten nicht mehr stattfinden könne.

Schriftführer Matthias Krämer ging auf die Themen der Vorstandssitzungen, Fisch-, Schnitzel- und Kirchweihessen, Investitionen zur Bewässerung des Platzes, die Dorfmeisterschaft im Schafkopf, die Stefan Adrio gewann, und die Weihnachtsfeier ein. Er berichtete auch von Gesprächen mit Spielern, die auswärts kicken und zurück geholt werden sollen.

Sportleiter Schuster hielt Rückschau auf drei Jahre Spielgemeinschaft (SG) mit Kleinlangheim, die von guter Zusammenarbeit geprägt sei. Den Aufstieg in die Kreisklasse habe man nach der letzten Saison in der Relegation verpasst und derzeit sehe es mit dem Aufstieg nicht so rosig aus, „aber wir werden mit Thomas Bergner als Trainer unsere Linie einhalten“. Zudem werde Markus Golombek, derzeit noch in Abtswind in Diensten, den Trainer unterstützen. „Die SG ist der einzig richtige Weg, das ist die Zukunft“, fasste der Sportleiter zusammen. Er gab bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten müsse und deshalb Unterstützung brauche, um die vielen Aufgaben erfüllen zu können.

Aus dem Kassenbericht ging hervor, dass der Verein noch 91 000 Euro an Verbindlichkeiten hat und die verschiedenen Darlehen in einem gebündelt wurden. Zur Jugendarbeit war zu hören, dass die U 7 noch nicht offiziell gemeldet ist, die U 9 unter Kleinlangheimer und die U 11 unter Großlangheimer Betreuung dem runden Leder nachjagt.

Großes Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Karl Höchner spendete dem Verein ein großes Lob ob der schnellen Bereitschaft, bei den letztjährigen Bürgermeisterschaften von Radio Gong den Platz zur Verfügung zu stellen. Jetzt schon Gedanken zum 100-jährigen Bestehen des Vereins in zwei Jahren macht sich die Vereinsführung, wie Vorsitzender Droll bekannt gab.

Geehrt wurden: zehn Jahre aktiv: Heinz-Gerd Engelhardt; 25 Jahre Treue: Günter Droll; 50 Jahre: Klaus Georgi, Heinz Gramlich, Günther Högner und Gerold Weber sowie für 60 Jahre: Jakob Scheller.