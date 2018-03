Einstimmiges Ja für zwei Shuttle-Linien

Nach Nordheim wird sich auch die Gemeinde Sommerach bis 2022 am erweiterten Betrieb der Freizeitbuslinie Mainschleifen- Shuttle beteiligen. Dies war am Montagabend die einhellige Meinung der Sommeracher Räte. Bürgermeister Elmar Henke hatte sie über die neuesten Entwicklungen informiert. Demzufolge gibt es künftig zwei Shuttle-Linien, auf denen mit zwei Bussen anstatt bisher fünfzehn künftig 23 Orte angefahren werden. Neu hinzugekommen ist laut Henke unter anderem die Stadt Gerolzhofen. Umstiegsort ist am Volkacher Busbahnhof.

Wie der Henke mitteilte, werden sich die Kosten durch den Mehreinsatz an Bussen von 60 000 auf 120 000 Euro erhöhen. Für die Linie II mit Volkach, Astheim, Escherndorf, Unter- und Obereisenheim, Wipfeld, Nordheim, Sommerach und Münsterschwarzach hat die Aufteilung auf zwei Busse den positiven Effekt, dass die Orte künftig noch besser eingebunden werden können. Saisonbeginn ist am Donnerstag, den 10. Mai. Letztmals werden die Busse am Sonntag, dem 14. Oktober im Einsatz sein. Henke teilte mit, dass die Gemeinden eine Konzession bis 2022 beantragen. Ein frühzeitiger Ausstieg ist bei einer Zuschussmittel-Kürzung seitens des Landkreises – bei einem extremen Fahrgastrückgang auf der Gesamtlinie oder bei einer unrealistischen Kostenentwicklung – vorzeitig möglich, betonte der Bürgermeister.

Er gab bekannt, dass nach Abrechnung der Landkreis-Förderung in Höhe von 50 Prozent künftig seitens der Gemeinde Sommerach ein Mehrbetrag in Höhe von 712 Euro und somit 3095 Euro jährlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Trotz Kostenerhöhung votierten die Räte einstimmig für die Fortsetzung der Beteiligung am Betrieb der Freizeitbuslinie „Mainschleifen- Shuttle“.

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Südlich der Volkacher Straße 3“ ging es um die Vergabe der archäologischen Begleitung. Wie berichtet, erhielt die Gemeinde Sommerach die Erlaubnis zur Erschließung des erwähnten Baugebietes mit der Auflage, festgestellte Bodendenkmäler sachgemäß und archäologisch auszugraben und zu bergen. Laut Henke wurden die erforderlichen Arbeiten, die seitens des Bezirks und des Landkreises bezuschusst werden, an sieben Unternehmen ausgeschrieben.

Die Angebotssummen der drei vorliegenden Offerten bewegten sich zwischen 21 900 und 33 340 Euro. Den Zuschlag erhielt das Schwarzacher Büro Heyse. Sollte sich die angenommene zweiwöchige Begleitung um eine Woche erweitern, dann würden sich die Kosten um weitere circa 9000 Euro, teilte der Bürgermeister mit. Die Räte stimmten der Auftragsvergabe zu.

Vergeben wurde auch der Auftrag zur Lieferung und Montage der Ladeinfrastruktur (E-Ladestation) zum Angebotspreis von 7750 Euro. Die Firma ÜZ Lülsfeld wird die Anlage direkt neben einem Stellplatz am neu hergestellten Parkplatz an der Einmündung Zum Engelsberg in die Volkacher Straße installieren. Henke gab bekannt, dass gemäß Zuwendungsbescheid die Gemeinde Sommerach für diese Maßnahme aus dem Ladeinfrastrukturförderungsprogramm einen 40-prozentigen Zuschuss in Höhe von 3100 Euro erhalten wird.