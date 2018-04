DETTELBACH vor 1 Stunde

Einsatzfahrzeug Vorrang gewährt

Am Dienstagnachmittag waren mehrere Autofahrer auf der Staatsstraße in Richtung Dettelbach unterwegs. An der Einmündung zum Mainfrankenpark wollte ein mit eingeschalteten Sondersignalen annähendes Polizeifahrzeug in die Staatsstraße einbiegen, berichtet die Polizei. Der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer bemerkte den Streifenwagen und bremste ab, um den Vorrang zu ermöglichen. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Laut Polizeibericht entstanden an den Fahrzeugen Schäden von etwa 3500 Euro.