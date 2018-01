Einsatz für Vögel und Streuobst gewürdigt

Erich Ruppert, Gerhard Horak und Heinz Zippelius heißen die Träger des Umweltpreises des Landkreises Kitzingen. Der Preis für das Jahr 2017 ist in einer kleinen Feierstunde im Landratsamt verliehen worden. Gewürdigt wurde vor allem der Einsatz für den Vogelschutz und der Erhalt von Streuobstwiesen.

Wie Landrätin Tamara Bischof sagte, hat die Auszeichnung für die Verdienste um Natur und Umweltschutz im Landkreis Tradition. Seit 1996 wird der mit 500 Euro dotierte Preis verliehen. Ein Landkreis, in dem andere Urlaub machen, habe eine besondere Verantwortung im Umgang mit den Natur- und Kulturschätzen. Die Preisträger trügen dazu bei, Natur und Schönheit zu bewahren. Umweltreferent Josef Wächter hatte den Dank des Kreistags mit dabei. Er bezeichnete die Geehrten als „Leuchttürme im Kampf um den Erhalt der Kulturlandschaft“.

Erster Preis

Den ersten Preis überreichte die Landrätin an Erich Ruppert. Der Wiesentheider ist seit 25 Jahren Mitglied der Ortsgruppe des Bund Naturschutzes. Zusammen mit Heike Sauerbrei aus Geesdorf und unterstützt von seiner Frau Hildegard betreut er 200 Vogelnistkästen rund um Geesdorf. Wie Bischof sagte, habe die zum Teil schon sein Vater aufgehängt. Von ihm habe er die Liebe zu Natur, Umwelt und Heimat geerbt. Auch der Vater sei vor Jahren mit dem Umweltpreis ausgezeichnet worden.

Ruppert habe auf einigen seiner Grundstücke mit der BN-Ortsgruppe Obsthochstämme gepflanzt und pflegt rund 50 Obstbäume, überwiegend alte Arten. Sein Grundstück in Geesdorf habe er um eine 60 Meter lange und vier Meter breite Hecke ergänzt und dabei standortgerechte Pflanzen verwendet. Sie diene den Singvögeln und Insekten als Nahrungs- und Lebensraum, so Bischof. Die Aktion war aus Mitteln des Umwelt- und Naturschutzfonds des Landkreises gefördert worden.

Der zweite Preis geht an Gerhard Horak aus Castell. Der setzt sich für den Erhalt und die Pflege der Casteller Streuobstwiesen ein. Er pachte und bepflanze Flächen der Gemeinde mit Obsthochstämmen, so die Landrätin. Das seien vor allem alte Sorten, die er auch in seinem Garten nachziehe. Außerdem hat er mit seiner Frau Brigitte die alten Obstbaumsorten der Casteller Streuobstwiesen bestimmt und katalogisiert. 2012 habe er auf zwei Grundstücken der Gemeinde mit Unterstützung des Kreises auf seine Kosten 19 Obstbäume gepflanzt.

„Sie kümmern sich auch um die Verwertung des Obstes“, so Bischof weiter. Er verarbeite das Obst in seiner Brennerei. Aktuell kümmert er sich um mehr Obstbaumflächen rund um Castell. Dazu spricht er private Eigentümer ungenutzter Flächen an und versucht, sie für sein Projekt zu gewinnen. „Es werden wohl drei Hektar zusammenkommen“, sagte Horak.

Nistkastenaktion

Der dritte Preis des Jahres 2017 geht an Heinz Zippelius aus Rödelsee. Der Hausmeister vom Schwanberg hat im Schlosspark eine Nistkastenaktion für Siebenschläfer und Fledermäuse gestartet und Paten gesucht – einer kommt sogar aus Brasilien. Zudem kümmert er sich um die Pflege der Nistkästen. Dazu hat er im Schlosspark das Alpinum wieder neu entdeckt, freigelegt und den Besuchern zugänglich gemacht. Zudem sei Zippelius als Schlossparkführer im Einsatz, so Bischof und verbringe viel Zeit in der Natur.

Die Preisträger bedankten sich für die Auszeichnung. Erich Ruppert hatte einen Nistkasten mit Landkreiswappen dabei, Gerhard Horak mit dem Winterprinz einen Apfelschnaps oder auch „ein Extrakt aus den Streuobstwiesen“. Und Heinz Zippelius wunderte sich, „dass man so eine Ehrung bekommt, nur weil man ein paar Nistkästen aufgehängt hat“.