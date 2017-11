„Einkaufen an Heilig Abend muss nicht sein“

Heilig Abend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Laut Gesetz könnten Lebensmittelgeschäfte zumindest drei Stunden lang für die Kunden ihre Tür öffnen. Ist das wünschenswert? Fragt man die Bürger, so fällt die Antwort eindeutig aus: Bei unserer Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz plädierten alle befragten Passanten dafür, die Einkaufstore am 24. Dezember zu schließen. Schließlich habe man vorher genug Zeit zum Einkaufen, lautete der einhellige Tenor.

Nach Auskunft des Handelsverbandes Bayern wird kaum ein Geschäft am 24. Dezember geöffnet haben. Dann wird Heilig Abend so sein, wie ihn sich viele wünschen: ein Tag, an dem man sich in aller Ruhe auf das Fest vorbereiten kann.