Einersheimer Tor: Keine Busse mehr

Die Planung steht, ebenso der Termin: Bis spätestens Ende April 2018 muss der neue Wohnmobilstellplatz am Einersheimer Tor in Iphofen fertig sein. Das ist die Forderung, die Bürgermeister Josef Mend an die beteiligte Baufirma gestellt hat, wie er nun in der Sitzung des Bauausschusses sagte. Mend denkt dabei vor allem an den Auftakt der Tourismussaison im Frühjahr.

Vorgesehen sind zwölf Wohnmobilplätze (10 auf 5 Meter), die sich künftig direkt an den Herrengraben schmiegen und nicht mehr wie bisher an die Kreisstraße. „Eine Baumreihe schirmt die Wohnmobile ab und sichert das Erscheinungsbild der grünen Wallanlage als Silhouette der Stadt“, heißt es im Entwurf des Städteplaners Franz Ullrich. Längerfristig sollen auch bis zu fünf Ladestationen für jeweils zwei E-Autos geschaffen werden. Fürs Erste bleibt es bei einer Säule.

Busse sollen an der Karl-Knauf-Halle parken

In einem zweiten Bauabschnitt, der zeitlich noch nicht terminiert ist, geht es um die Neugestaltung des Parkplatzes. Er soll in Gänze mit einer Asphaltschicht befestigt werden. Sicher ist schon jetzt, dass Busse dort nur noch halten, aber nicht mehr parken sollen. Dafür sind zwei Haltebuchten geplant. Sind die Fahrgäste ausgestiegen, sollen die Busse die dafür vorgesehenen Parkplätze an der Karl-Knauf-Halle anfahren. Stadtrat Udo Schumann regte speziell für Busse ein Parkleitsystem bereits an den Stadteinfahrten an. Mend will das prüfen.

Die Zahl der Autostellplätze auf dem Areal am Einersheimer Tor wächst auf 64. Der Platz erhält zudem eine zweite Ein- und Ausfahrt gegenüber dem Feuerwehrhaus. Außerdem soll der Parkplatz nachts ausreichend beleuchtet sein. Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen bei mindestens 600 000 Euro.