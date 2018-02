Im Sommeracher Baugebiet Südlich der Volkacher Straße 3 soll eine Kalt-Wärmeversorgung errichtet werden. Wie Bürgermeister Elmar Henke in der Sitzung des Gemeinderates mitteilte, sind die im Zuge einer Probebohrung ermittelten Berechnungsergebnisse für das mögliche Sondenfeld positiv und übertreffen die Erwartungen für die geologisch sensible Situation in Sommerach.

Das Fachbüro Erdwärme plus, so Henke, empfiehlt nach der geothermischen Simulation vier Sonden mit je 40 Meter zu erstellen. Damit könne ein Heizwärmebedarf von 15 000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr abgedeckt werden. Als Ziel der Errichtung der „Kalt-Wärmeversorgung“ nannte Henke beispielsweise eine geringe CO 2 - Belastung, eine zukunftssichere Energieversorgung, einen hohen Wohnwert und nicht zuletzt eine bezahlbare Energie für künftige Generationen.

Weitere Vorteile der Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonden sind laut Henke der gemeinschaftliche Nutzen mit individueller Vielfalt, keine Geräusch- bzw. Schadstoffemissionen vor Ort. Aus genannten Gründen sollen im erwähnten Baugebiet alle Bauplätze mit dieser Technik erschlossen werden, berichtete der Bürgermeister. Der Ratsbeschluss war einstimmig: Die Firma ÜZ- Lülsfeld wird beauftragt, ein Angebot zur Errichtung der „Kalt-Wärmeversorgung“ für alle Bauplätze im besagten Gebiet zu erstellen.

Henke berichtete des Weiteren über das Ergebnis archäologischer Voruntersuchungen im Baugebiet Südlich der Volkacher Straße. Laut seinen Ausführungen erhielt die Gemeinde Sommerach die Erlaubnis zur Erschließung des erwähnten Baugebietes mit der Auflage, festgestellte Bodendenkmäler sachgemäß und archäologisch auszugraben und zu bergen. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege übernahm die Vorsorgeuntersuchungen, die unter anderem als Ergebnis prähistorische Siedlungsfunde aus der Zeit zwischen 1200 und 800 vor Christus erbrachten. Im Gespräch mit Vertretern des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege wurden für das weitere Vorgehen zwei Varianten vorgeschlagen.

Laut Beschluss wird die Gemeinde Sommerach den kompletten Bereich des Bebauungsplanes untersuchen und kartieren sowie die Funde bergen lassen. Danach, so Henke, gelte die Fläche als „archäologiefrei“ und der Bauwerber müsste nichts mehr veranlassen. Um die Kosten gering zu halten, werden die Untersuchungen sukzessive erfolgen.

In der Sitzung ging es außerdem um die Anerkennung der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätte St. Valentin in Sommerach. Laut Bürgermeister Henke hat die Gemeinde Sommerach laut Erhebung für die Zeit 2018 bis 2021 einen Bedarf von 154 Plätzen festgestellt. Dieser Bedarf kann in der Kommune im Bereich der Krippenplätze, Kindergartenplätze und Schulkindbetreuungsplätze nicht gedeckt werden. Daher ist der Neubau von zwei Krippengruppen, einer Übergangsgruppe und einer Schulkindbetreuungsgruppe bis zum 31. August 2019 erforderlich, so Henke. Bei den 154 Gesamtplätzen mit berücksichtigt ist auch die mögliche Aufnahme Nordheimer Schulkinder. Die ermittelten Plätze nach Artikel 7 des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes wurden seitens der Räte anerkannt.