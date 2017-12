Eine lebhafte Lady

Seit eineinhalb Jahren lebt unser Tier der Woche, die Mischlingshündin „Lady“, im Kitzinger Tierheim. Damit gehört sie dort schon fast zu den Oldies – ein neues Zuhause muss dringend her. „Lady“ ist etwa fünf Jahre alt, kastriert und stubenrein. Die lebhafte Hündin ist sehr verschmust, mag allerdings keine Katzen. Da sie früher bei einem älteren Mann gelebt hat, sollte sie in keinen Haushalt mit kleinen Kindern. Wer sich vorstellen könnte, „Lady“ bei sich aufzunehmen, kann sich unter ? (0 93 21) 50 63 oder über die Internetseite www.tierheim-kitzingen.de an das Team des Tierheims wenden.