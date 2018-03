Eine aktive Wehr mit Nachwuchsproblemen

18 mal sei die Stadelschwarzacher Feuerwehr im vergangenen Jahr alarmiert worden – zur Brandbekämpfung und zu technischer Hilfeleistung. Das berichtete Kommandant Helmut Happel bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Für die Größe der Wehr und der Ortschaft sei das eine stattliche Zahl an Einsätzen. Besonders erfreulich sei die Ausrückstärke bei diesen Einsätzen gewesen: So sei immer mindestens eine komplette Gruppenstärken mit neun Feuerwehrmänner vor Ort gewesen.

Zudem sei der Wissensstand und die Ausbildung der Aktiven auf einem hohen Niveau. Sorge bereitet Happel, der auch seit vielen Jahren das Amt des Jugendleiters innehat, der Nachwuchs. Das Interesse und auch die Zuverlässigkeit der Jugend schwinde immer mehr. Aktuell gibt es keine Jugendfeuerwehr in Stadelschwarzach. Umso erfreuter zeigten sich der erste Kommandant und die gesamte Versammlung, als sich der 19-jährige Feuerwehrmann Marco Diroll spontan bereit erklärte, sich in Zukunft um den Nachwuchs zu kümmern. Der junge Feuerwehrmann, der seit einem Jahr bei den Aktiven dabei ist, will versuchen, zusammen mit den Nachbarwehren wieder eine Nachwuchstruppe auf die Beine zu stellen.

Ein Höhepunkt für den ganzen Ort

Für den Feuerwehrverein blickt der erste Vorsitzende Alfons Fleischmann voller Vorfreude auf das Jubiläumsjahr „150 Jahre Feuerwehr“. Gefeiert wird dies heuer zusammen mit der Stadelschwarzacher Dorfgemeinschaft, da der Ort 1100-jähriges Jubiläum feiert. Das Festwochenende mit Umzug und verschiedenen Veranstaltungen findet am ersten Juni-Wochenende statt und soll ein Höhepunkt für den ganzen Ort werden.

Für die Ehrung langjähriger aktiver Feuerwehrmänner war Landrätin Tamara Bischof nach Stadelschwarzach gekommen. Sie freue sich über die intakte und sehr engagierte Wehr und lobte sogleich die beiden Kommandanten Helmut Happel und Rainer Zörner, die diese Ämter schon seit sechzehn Jahren bekleiden. Für den aktiven 40-jährigen Dienst bei der überreichte sie mit Kreisbrandinspektor Michael Krieger und Kreisbrandmeister Martin Ebert sechs Kameraden das Feuerwehrehrenzeichen. Geehrt wurden Rainer Zörner, Thomas Virnekäs, Matthias Gerlach, Edmund Burger, Günther Lorey und Rainer Hofmann. Für drei Jahrzehnte aktiven Dienst ehrte der Feuerwehrverein Matthias Hüttner.