Eine Reise in die Vergangenheit

Es ist eine Reise in eine Zeit, die ihre Unschuld eigentlich längst verloren hat. Und es ist gleichzeitig eine Reise in eine Landschaft, die so vertraut scheint, so nah, die es aber auch längst nicht mehr gibt. In der Marktbreiter Kulturausschusssitzung am Dienstag übergab Günter Höhne die Originaltagebücher seiner Mutter, die er gleichzeitig als Buch herausgebracht hat, an das städtische Archiv.

Gisela Haubold ist gerade 25 Jahre alt, als sie sich von Zwickau aus mit dem Rad auf eine Urlaubsreise durch Mainfranken begibt. Anlass für diesen „Trip“ ist ihre Begeisterung für den Bildhauer und -schnitzer Tilmann Riemenschneider. Dessen Werke, so hatte sie erfahren, sind in dieser Region nicht nur in Museen, sondern auch in Kirchen zu sehen.

Die Landschaft, so wird in einer kurzen Lesung aus den Tagebüchern im Kulturausschuss deutlich, bringt die junge Frau ins Schwärmen. Sie fährt an einem Sommertag von Volkach über Neusess am Berg, Dettelbach und Mainstockheim nach Kitzingen und Sulzfeld. Von dem mittelalterlichen Dorf ist sie begeistert. Details, wie der Brückenzoll zwischen Segnitz und Marktbreit auch für Radfahrer, wirken heute befremdlich, die Zollmarke wird akribisch ins Tagebuch geklebt. In Marktbreit nimmt sie Quartier und macht von hier aus weitere Ausfahrten.

Es sind die letzten Tage vor und die ersten Tage des in den Büchern so entfernt scheinenden Beginn des Krieges, als sie etwa noch einmal nach Sulzfeld fährt und von der Stille im Dorf berichtet, dann die Fähre nach Marktsteft über den Main nimmt und feststellt: „Es war wie im Traum.“ Neben Landschaften und Dörfern sind es auch persönliche Begegnungen, die die junge Frau schildert und sie zur zweiten Tour im folgenden Herbst 1940 animiert.

In akribischer Arbeit hat Günter Höhne die Tagebücher seiner Mutter Gisela Haubold aus dem Handschriftlichen übersetzt und zusammen mit Fotos der Reisen in Buchform herausgegeben. Die Originaltagebücher und Abzüge von fast 50 Reisefotos finden sich seit Dienstag im Marktbreiter Stadtarchiv.

„Des Flusses und der Liebe Wellen“ ist in der Reihe Buchfranken im Schrenk-Verlag erschienen und für 14.90 Euro im Buchhandel erhältlich.