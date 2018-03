Eine Kreisstraße als Zankapfel

Wenn es um unendliche Geschichten geht, spielt die Kreisstraße KT 1 ganz vorne mit: Seit Jahren wird hinter den Kulissen ein Rechtsstreit ausgefochten. Die alles entscheidende Frage lautet: Wer für die gravierenden Mängel verantwortlich ist, die kurz nach der im Jahr 2010 erfolgten Sanierung auftraten? Gerungen wird um ein Kilometer langes Teilstück von Nenzenheim in Richtung Frankenberg. Streitwert: bis zu eineinhalb Millionen Euro.

Rückblende: Ende Oktober 2010 versammelten sich um die 100 Nenzenheimer sowie jede Menge Kreis- und Stadträte, um gut gelaunt die Wiederfreigabe der Kreisstraße zwischen Nenzenheim und der Grenze zum Nachbarlandkreis Neustadt/Aisch (KT 1) zu feiern. Drei Monate lang war die 2,3 Kilometer lange Strecke wieder auf Vordermann gebracht und von 5,50 Meter auf nunmehr sechs Meter ausgebaut worden.

Viel Geld ausgegeben

Die Straße war so kaputt gewesen, dass das gesamte Fundament erneuert werden musste. Das schlug sich natürlich bei den Kosten nieder: Mit 1,275 Millionen Euro hatte der Landkreis eine stattliche Summe ausgeben müssen. Was aber nicht weh tat, weil man ja davon ausgehen konnte, dass die Straße jetzt ordentlich gemacht ist und ein paar Jährchen hält.

Es sollte anders kommen. Die Sache begann schnell weh zu tun: Die Straße entwickelte sich nur wenig später überraschend zu einer erneuten Buckelpiste – mit einer stattlichen Anzahl an Löchern und Spurrillen. Auf einem Teilstück von etwa einem Kilometer traten ab Anfang 2012 Hebungen und Risse auf.

Was die entscheidende Fragen aufwarf, wer für die missglückte Straße verantwortlich ist. Haben die Planer falsche Angaben zum Untergrund geliefert? Oder hat die Baufirma geschludert? Und vor allem: Wer steht gerade und zahlt?

Die gerade erst sanierte Straße bekam als sichtbares Zeichen der missglückten Sanierung ein 50-km/h-Schild verpasst und wurde zum Gerichtsfall: Ab Juli 2012 durfte sich das Landgericht Würzburg mit der Angelegenheit beschäftigen. Die Parteien einigten sich darauf, vor einer Gerichtsentscheidung zunächst ein Beweisverfahren zu führen. Ein Gutachter wurde beauftragt, alle Mängel aufzulisten, deren Ursachen zu klären und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu nennen. Im Fachjargon nennt sich das Ganze „gerichtlich selbstständiges Beweisverfahren“ – es könnte allerdings auch Kaugummi-Verfahren heißen. Nach einem ersten Ortstermin im Oktober 2012 mit Gutachter und allen Beteiligten tat sich lange nichts mehr. Fertig war das Gutachten dann im März 2014, im Oktober folgte ein Anhörungstermin vor dem Würzburger Gericht.

Was folgte, waren Fragen und weiterer Klärungsbedarf. Das wiederum zog im Oktober 2015 einen neuen Ortstermin nach sich. Diese Ergebnisse wurden den Beteiligten im Januar 2017 in Form eines Ergänzungsgutachtens vorgelegt. Um den Streit zu beenden, reichte das aber nicht. Im November 2017 wurde der Auftrag erteilt, ein weiteres Ergänzungsgutachten zu erstellen. Dessen Ergebnisse sollen jetzt im Frühjahr vorliegen. Ob das dann endlich ein Ergebnis bringt, ist aktuell völlig offen. Nach dem bisherigen Verlauf der Dinge zu urteilen, könnte es durchaus sein, dass weiter gerungen wird, ehe es dann irgendwann zur endgültigen Entscheidung vor Gericht geht.

Der Landkreis war sich von Anfang an ziemlich sicher, für die entstandenen Schäden nicht geradestehen zu müssen – sicher ist das aber keineswegs. So wie auch unklar ist, wie es mit dem Problemkilometer der KT 1, der unter Dauerbeobachtung steht und wöchentlich kontrolliert wird, weiter geht. Reichen Ausbesserungsarbeiten? Oder arbeitet es im Untergrund so heftig weiter, dass die Straße unbefahrbar wird und vielleicht ganz gesperrt werden muss – um dann noch einmal ganz neu gebaut zu werden? Bis das endgültige Gutachten vorliegt, muss scheinbar mit allem gerechnet werden.

Vorsorglich Geld bereitgestellt

Genau dieses Alles-ist-möglich hat den Landkreis jetzt reagieren lassen. Um auf alles vorbereitet und auf der sicheren Seite zu sein – und damit sind wir bei den gerade laufenden Haushaltsberatungen des Landkreises – hat der Verkehrsauschuss vorsorglich 1,45 Millionen Euro bereitgestellt. Ein Schuldeingeständnis ist die Bereitstellung des Geldes keineswegs. Laut Matthias Will von der zuständigen Abteilung gehe es alleine darum, gewappnet zu sein. Eine Prognose will der Fachmann auch nicht abgeben, ob man sich gerade auf der Zielgeraden befindet – oder die unendliche Geschichte doch noch weitergeht.