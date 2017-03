Eine Bühne für alle Talente

Im Prinzip feiern sie das Grundgesetz. Denn darin ist verankert: Keine Gruppe oder Minderheit darf ausgegrenzt werden. In der Realität wirkt die Vielfalt der Menschen trotzdem manchmal befremdlich oder gar bedrohlich. „Dabei ist sie doch das Salz in der Suppe!“, findet Thomas Sauerbrey. „Wer weiß, wie andere ticken, verliert die heimliche Angst vor dem Fremden und bereichert so sein Leben. Mit unserem Event wollen wir nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch dazu beitragen, dass die Gesellschaft näher zusammenrückt, Mauern in den Köpfen eingerissen werden und unbegründete Ängste abgebaut werden können.“

Sauerbrey, der zusammen mit seinem langjährigen Lebenspartner Chris Hemmert das Gasthaus Brunnenhof in Handthal (Landkreis Schweinfurt, an der Grenze von Unter- zu Oberfranken) betreibt, schlüpft heuer am 25. März wieder in die Rolle der Sängerin Mechthild Lavette. Mechthild moderiert in Wiesentheid die elfte „Varieté for Charity“ (früher: Nacht der Toleranz). Hochkarätige Künstler aus allen Bereichen des Showbiz haben an diesem Abend dasselbe Ziel: Sie wollen Brücken schlagen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. „Stinknormale“ Menschen sollen einander begegnen, Behinderte, Lesben, Schwule, Schwarze, Weiße, Kleine, Große, Dicke, Dünne...

„An unserem Beispiel zeigt sich, dass man – oder in diesem Fall Mann – oft mit Vorurteilen zu tun hat“, findet Matthias Hart von der Männertanzgruppe „Turedancer“. „Bei Männerballett denkt jeder sofort an Rumgehopse, Bierbäuche und Tutu. Man(n) wird natürlich sofort irgendwie abgestempelt. Dass Männerballett auch anders geht, wissen viele überhaupt nicht.“ Deswegen falle es den Tanzgruppen oft auch schwer, junge Erwachsene zum Mitmachen zu bewegen. „Akrobatik, moderne Tanz-Choreographien, aufwendiges Bühnenbild, Comedy, Fitness, Disziplin und Teamwork – das alles sind Faktoren des moderneren Männerballetts. Die Freude und der Spaß stehen natürlich weiterhin an oberster Stelle.“

Neben Tanz-, Musik- und Comedy-Acts unterhalten Showgrößen aus der Akrobatik- und Dance-Performance-Szene in Wiesentheid die Gäste. Dazu gibt es ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken. Die Vielfalt soll Quelle für Inspiration, Spaß und Lebensfreude sein. „Unser Programm steht für Weltoffenheit, Begeisterung und zwangloses aufeinander Zugehen“, stellt Thomas Sauerbrey fest.

„Talent gibt es in allen Bevölkerungsgruppen“, ergänzt Chris Hemmert. „Die Vielfalt der Menschen ist ein großes Geschenk.“ Eine Gesellschaft könne nur wachsen und erfolgreich sein, wenn sie es verstehe, die verschiedenen Ressourcen zu erschließen und zu nutzen. „Am einfachsten geht das mit Toleranz, Wertschätzung und Anerkennung. Nur so können wir alle voneinander profitieren und dadurch wird das Leben erst richtig lebenswert.“ Und – ganz nebenbei bemerkt – dem Grundgesetz Genüge getan.

Das Programm Turedancer: Die Männer-Showtanz-Gruppe (Zellingen) ist amtierender Bayerischer Meister im Männerballet. Die Jungs bringen viel Akrobatik Perfektion im Männer-Showtanz auf die Bühne. Chris Kiliano: Den Waschbrettbauch des „Rockstars unter den Luftakrobaten“ zieren weiße Sterne. Mit Charme und Power verkörpert Chris Kiliano eine moderne Art der Live-Unterhaltung – himmlisch gut, teuflisch sexy. Duo Piti: 2015 gewann das Duo Piti die TV-Show „Got to Dance“. Mit ihrem Titel „Bester Dance-Act Deutschlands“ sind die beiden Hannoveraner seither bundesweit bekannt. Mosaik feat. Steffi List: Mit ihren mitreißenden Songs für mehr Toleranz und Menschenfreundlichkeit berühren Sänger und Musiker mit und ohne Handicap aus den Mainfränkischen Werkstätten die Seele vieler Menschen. Rockröhre Steffi List gehört ebenfalls zur vielköpfigen Inklusions-Band. Mechthild Lavette: Mechthild Lavette alias Thomas Sauerbrey präsentiert die Show seit vielen Jahren. Mit ihren Darbietungen umrahmt und moderiert Mechthild die Show mit Herzblut. Jochen Stelter: Profizauberer Jochen Stelter ist mit seinen preisgekrönten Zauberdarbietungen international unterwegs. 2008 hat er mit einer großen PR-Aktion die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin verschwinden lassen. Megy B.: Die schillernde Diva zaubert und verzaubert, bietet musikalisch-freche Travestie mit Songs von Friedrich Holländer über Georg Kreisler bis hin zu Cliff Richard. Herr Benedict: Ob an den Strapaten oder am Cyr Wheel – Herr Benedict entführt in eine Traumwelt aus Poesie, Akrobatik und kraftvoller Dynamik. Nepo Fitz: Laut. Echt. Jetzt. Nepo Fitz ist der Sohn der Kabarettistin Lisa Fitz und des Moderators und Rockmusikers Ali Khan. Er wurde bereits mit zehn renommierten Kabarett- und Comedypreisen ausgezeichnet. Er ist vielseitig begabt – und urkomisch. Karten für „Varieté for Charity“ am Samstag, 25. März, in der Steigerwaldhalle Wiesentheid (Jahnstr. 16, 97353 Wiesentheid), Einlass: 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr gibt es im Online-Shop über www.variete-for-charity.de oder über die Facebookseite www.facebook.com/VarieteForCharity. Info-Telefonnummern: 09382/99828 (Brunnenhof) oder 02381/ 3389844. Preise pro Ticket: Kategorie III: 22 Euro, Kategorie II: 28 Euro und Kategorie I: 35 Euro. Pro Karte wird ein Euro an ein soziales Projekt gespendet. Charity: Bisher haben folgende caritative Einrichtungen profitiert: Aktion Patenkind e.V., Franken helfen Franken e.V., Schweinfurt Kindertafel e.V., Klinikclowns Lachtränen e.V., Mainfränkische Werkstätten für Menschen mit Behinderung, AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen.