Einbruchserie aufgeklärt

Umfangreiche Observations- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei führten jetzt zur vorläufigen Festnahme eines 27-jährigen Mannes, der für zahlreiche Einbruchdiebstähle im Bereich der Kitzinger Siedlung und Sickerhausen verantwortlich war. In den letzten Wochen, so der Polizeibericht, brach dieser, zusammen mit einem 18-jährigen Mittäter, in verschiedene Objekte ein und entwendete Gegenstände und Bargeld im Wert von über 6300 Euro. Dabei entstand noch erheblicher Sachschaden, der sich um die 3000 Euro bewegt. Dem Haupttäter konnten außerdem mehrere Verkehrsdelikte, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Fahren ohne Zulassung, sowie ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz nachgewiesen werden. Einen Teil der entwendeten Gegenstände konnten den Geschädigten bereits wieder ausgehändigt werden.