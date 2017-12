Einbruch in Pizzeria: Geld gestohlen

In der Nacht auf Freitag, zwischen 24 und 10.40 Uhr, wurde in einer Pizzeria in der Unteren Bachgasse in Kitzingen die Kasse aufgebrochen und daraus mehrere hundert Euro entwendet. Wie der Täter in den Gastraum gelangte, ist gegenwärtig noch nicht geklärt, da keine Aufbruchspuren gefunden wurden, heißt es im Bericht der Polizei Kitzingen.