Einbruch in Apotheken-Keller misslungen

.(-tl) In der Zeit von Freitagabend bis zum Dienstagmorgen wurde in der Königsberger Straße in Kitzingen versucht, über eine Außenkellertür in eine Apotheke einzudringen. Mehrmals setzte der Täter mit einem Werkzeug an, um die Türe aufzuhebeln. Rein kam er nicht, so die Polizei, aber trotzdem wurde ein Schaden von etwa 300 Euro verursacht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 1410.