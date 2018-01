MARKT EINERSHEIM vor 1 Stunde

Einbruch gescheitert

Am vergangenen Wochenende versuchte ein unbekannter Täter in eine Firma in der Bahnhofstraße in Markt Einersheim einzubrechen, berichtet die Polizei. Beim Versuch, ein Fenster im Erdgeschoss des Anwesens aufzuhebeln, gelang es dem Einbrecher nicht, den Schließmechanismus zu entriegeln. Der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und ließ einen Schaden von 300 Euro zurück.