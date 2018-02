MAINBERNHEIM vor 49 Minuten

Einbrecher im Reiterhof

In der Nacht auf Sonntag wurde im Sickershäuser Weg in Mainbernheim in das Gebäude eines Reiterhofes eingebrochen, berichtet die Polizei. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten der oder die Täter in einen Büroraum. Dort wurde ein Schrank geöffnet und daraus eine Geldtasche mit Bargeld gestohlen. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 1400 Euro.