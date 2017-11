Einbrecher flüchtet

In der Nacht auf Freitag, kurz nach Mitternacht, versuchte ein bisher unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Herrnstraße in Kitzingen einzuschlagen.

Laut Polizeibericht nahm der Geschäftsinhaber, der sich zur Tatzeit noch im Büro aufgehalten hatte, die Erschütterung wahr und ging in den Laden.

Daraufhin flüchtete der 1,70 Meter große Mann zu Fuß in unbekannter Richtung. Dieser war mit einem schwarzen Motorradhelm und schwarzer Jacke bekleidet. Der Geschädigte beziffert den Schaden an der Panzerglasscheibe auf 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden: Tel. (0 93 21) 14 10.