Einblick in ein frohes Sängerjahr

Zur Jahresversammlung hatte der Gesangverein Hohenfeld die Sängerinnen und Sänger eingeladen. Unter anderem standen Neuwahlen im Mittelpunkt, heißt es in einer Mitteilung des Gesangvereins.

Nach der Begrüßung ließ Vorsitzende Hannelore Ackermann in ihrem Bericht das Sängerjahr Revue passieren und dankte allen für den Besuch der Singstunden. Besonders hob sie den Liederabend mit den Sängern des MGV Marktsteft hervor, an dem besondere Ehrungen vorgenommen wurden.

Hannelore Ackermann erinnerte an die schönen Nachmittage in den Seniorenheimen St. Elisabeth und in der Arbeiterwohlfahrt, an die Mitgestaltung des geistlichen Konzertes in der evangelischen Stadtkirche Kitzingen und beim Adventsgottesdienst in Hohenfeld.

Der Bericht der Schriftführerin Trude Gaebel vervollständigte die Ereignisse des vergangenen Jahres. Kassiererin Irene Lechky gab einen umfangreichen Einblick in die Finanzen des Chores.

Für die verhinderte Chorleiterin Dagmar Ungerer-Brams verlas Hannelore Ackermann einen positiven Jahresrückblick. Abschließend fanden die Wahlen des Vorstands statt. Gewählt wurden: Vorsitzende bleibt Hannelore Ackermann, Stellvertreter wurde Walter Kistner, der die Nachfolge von Rita Wallach antritt. Die Kasse führt weiter Irene Lechky und Schriftführerin bleibt Trude Gaebel.