Einbahnstraße zurückgestellt

Zurückgestellt wurde in der jüngsten Verwaltungs- und Bauausschusssitzung des Stadtrats der CSU-Antrag zur Regelung des Verkehrs in der Luitpoldstraße. Nachdem der Königsplatz und die Kaiserstraße ohnehin bald umgestaltet werden könnten, solle man „über ein Gesamtkonzept nachdenken und nicht das Thema für sich isoliert betrachten“, führte Thomas Rank (CSU) aus

Befürwortet wurde der Antrag von Andrea Schmidt (parteilos) zur Überprüfung und Verbesserung der Verkehrs- und Parksituation im Kreuzungsbereich von Armin-Knab-Straße, Sickershäuser Weg und Sickershäuser Straße in der Siedlung (zwölf zu einer Stimme, um die „unter der Woche unübersichtlichen und gefährlichen Situationen“ zu entschärfen. Hierzu erklärte Graumann, dass die Planung an dieser Stelle bereits im Integrierten Handlungskonzept enthalten und als wichtige Aufgabe benannt sei. Dieses werde am 1. Februar dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.

Erst die Vorberatungen

Von der Agenda genommen wurde der Antrag der Freien Wähler zur Verkehrsberuhigung in der Memellandstraße, um dem Kindergarten dort die gefahrenlose Nutzung des gegenüberliegenden Spielplatzes zu ermöglichen. Das Thema solle zunächst in der Arbeitsgemeinschaft Soziale Stadt vorberaten werden, erklärte Hermann.