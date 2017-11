Einbahnstraße wird erst im Januar wieder Thema

Die seit Beginn der Bauarbeiten für die neue Fastnachtakademie in der Kitzinger Luitpoldstraße geltende Einbahnregelung in Richtung Königsplatz hat sich eingependelt. In den Augen der CSU-Fraktion im Kitzinger Stadtrat sogar so gut, dass sie beibehalten werden solle. Entscheiden wird der Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrats, allerdings erst im neuen Jahr.

Erst im Januar

Das hat der Hauptamtsleiter im Kitzinger Rathaus, Ralph Hartner, dem Antragsteller und CSU-Fraktionschef Andreas Moser mitgeteilt. Nach interner Abstimmung sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass der Antrag in der Sitzung des Verwaltungs- und Bauausschusses am 25. Januar 2018 behandelt werden soll.

Behörden anhören

Eine Behandlung am Donnerstag, 30. November, wie von der CSU vorgeschlagen, sei nicht möglich, weil vorher „die zu beteiligenden Behörden in so kurzer Zeit sicher keine Aussagen treffen können“. Unter anderem muss das Staatliche Bauamt gehört werden, weil es sich um eine Staatsstraße handelt. In einer Reaktion hat Moser jetzt „dringend gebeten“, die derzeit geltende Regelung bis dahin beizubehalten.

Kran wird abgebaut

Bisher ist geplant, dass der Kran, der die Einbahnregelung nötig macht, bis Ende des Jahres abgebaut wird. Dann könnte der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen. Das will aber die CSU-Fraktion nicht. Die derzeitige Regelung wirke sich positiv auf die Verkehrsverhältnisse an der Kreuzung Falter-, Luitpold- und Ritterstraße aus. Auch die Verkehrssituation in der Falterstraße habe sich positiv entwickelt.

Allerdings gibt es inzwischen auch Stimmen, die eine Einbahnregelung nicht für gut halten, auch mit Blick auf die Busse, die sich während der Umleitung über den Krainberg und entsprechende kurvenreiche Straßen in Richtung B 8 quälen müssen. Wie es weitergeht, wird erst im neuen Jahr entschieden.