Einbahnstraße bei der Schwanleite

Mit knapper Mehrheit stimmte der Gemeinderat für die testweise Einrichtung einer Einbahnstraße im Bereich Schwanleite/Mönchshöflein in Rödelsee. Dazu soll die Zufahrt in das Baugebiet „Am Mönchshöflein“ nur noch über die obere Straße führen.

Die Ausfahrt erfolgt über die Tal- beziehungsweise Schulstraße. Etwa ein Jahr soll die Testphase dauern. Grund dafür sind laut Bürgermeister Burkhard Klein viele „brenzlige Situationen“ an der Einmündung. Einen Verkehrsspiegel hätte die Polizei aber nicht als sinnvoll erachtet.

Weitere Themen der Ratssitzung

• Der Gemeinderat beschloss, für das geplante Baugebiet Schlossgrund in die frühzeitige Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zu gehen. Hinsichtlich von Lärmemissionen sollen Lösungen gesucht werden, die eine optimale Nutzung des Baugebiets ermöglichen. Bürgermeister Burkhard Klein ist guter Dinge, dass dies gelingt. Im Baugebiet sollen Festlegungen wie 8,5 Meter Firsthöhe, 0,7 Geschossflächenzahl, 0,35 Grundflächenzahl und maximal zwei Wohneinheiten pro Parzelle gelten. Des Weiteren sind fast alle Dachformen zugelassen. Zwei Gemeinderäte stimmten gegen den Bebauungsplanvorentwurf. Im Zuge der aktuellen Änderung des Flächennutzungsplans wird eine ursprünglich dafür vorgesehene Teilfläche nicht mehr als Dorfgebiet ausgewiesen.

• Die beiden Hotspots an den Rathäusern in Rödelsee und Fröhstockheim sind laut Mitteilung von Bürgermeister Burkhard Klein installiert und funktionstüchtig. Die Kosten von rund 1530 Euro hat die Gemeinde erstattet bekommen. Monatlich trägt die Gemeinde nun 60 Euro Nutzungskosten. Wann der öffentliche Hotspot auf dem Schwanberg umgesetzt werden kann, stehe noch nicht fest, informierte Klein.

• Die Gemeinde Rödelsee will die Gehsteige, die nicht in ein anderes Förderprogramm fallen, falls notwendig sanieren. Dazu soll ein Planer nun eine Dringlichkeitsbewertung erstellen. Darüber berät dann der Gemeinderat erneut. Im Zuge der Sanierung sollen die Kopf- beziehungsweise Endstücke der Gehsteige abgesenkt werden. In den kommenden Haushalten sollen pauschal 30 000 Euro für diese Sanierungsarbeiten eingestellt werden.

• Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Rödelsee läuft. Die Rohinstallation Heizung und Sanitär, der Einbau der Sonnenschutzelemente sowie der Estrich sind fertig. Die Rohinstallation Elektro wird in der nächsten Woche fertiggestellt. Da beginnt auch der Trockenbau für die Innenwände. In seiner Sitzung am Montag vergab der Gemeinderat die nächsten Aufträge. Den Bodenbelag übernimmt die Firma Rüttger aus Iphofen, die Fließenarbeiten führt die Firma Krempel aus Rimpar aus und die Schreinerarbeiten erhielt die Firma Schwarz aus Wiesentheid.

• Vermutlich vom Bau der Schwanbergstraße oder der Kreisstraße könnten laut Bürgermeister Burkhard Klein Materialien stammen, die auf einem Grundstück Am Schloßberg einst abgelagert wurden. Die Gemeinde kostet die Entsorgung runde 10 000 Euro.

• Für Teilflächen der Grundstücke mit drei Flurnummern (323, 324 und 325) auf Fröhstockheimer Gemarkung soll ein Bebauungsplan „Am Gries 2“ aufgestellt werden. Der Beschluss dazu war schon im Juli gefallen. Nach Rücksprache mit der Firma Knettenbrech und Gurdulic ist die Restfläche des Grundstücks mit Flurnummer 226 derzeit nicht in die Planungen aufgenommen. Eine spätere Einbeziehung ist als vorhabensbezogener Bebauungsplan denkbar. Der Änderung des Aufstellungsbeschlusses stimmte der Gemeinderat mehrheitlich zu. Im Zuge der des Flächennutzungsplans wird diese Fläche als Gewerbegebiet ausgewiesen.