Einbahnstraße als Dauerzustand?

Der Verkehr in der Luitpoldstraße kennt seit Beginn der Bauarbeiten für die neue Fastnachtakademie nur noch eine Richtung – zum Königsplatz. Das hat sich inzwischen eingependelt. So gut, dass die CSU-Fraktion im Kitzinger Stadtrat über eine Dauerlösung nachdenkt und sich dabei an den Erfahrungen der Taxifahrer orientiert.

Kran wird zum Jahresende abgebaut

Bisher sehen die Pläne vor, dass die Einbahnregelung ab der Ecke Falter- und Ritterstraße mit dem Jahreswechsel wieder aufgehoben wird. Dann soll die Baustelle soweit sein, dass der Kran nicht mehr gebraucht wird. Damit wäre wieder Platz für zwei Fahrbahnen.

Antrag an den Ausschuss

Ob die wieder kommen, ist derzeit noch nicht sicher. Es gibt einen Antrag der CSU-Fraktion. Danach soll der Verwaltungs- und Bauausschuss des Stadtrats in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 30. November beraten und beschließen, diesen Bereich als Einbahnstraße beizubehalten.

Erfahrungen der Taxifahrer

Die CSU beruft sich dabei auf die Erfahrungen der Kitzinger Taxifahrer. Begründet wird der vom Fraktionsvorsitzenden Andreas Moser unterzeichneten Antrag damit, dass sich das tägliche Verkehrschaos im Kreuzungsbereich bei den vier Zebrastreifen an der Ecke Falter-, Luitpold- und Ritterstraße spürbar und deutlich entspannt hat. Auch die Verkehrssituation in der Falterstraße habe sich positiv entwickelt.

Positive Auswirkungen

Weiter verbessere die Einbahnregelung die Ausfahrt für Autos, insbesondere für Linksabbieger, an der B 8-Kreuzung gegenüber der Volkshochschule. Derzeit können wegen der Fußgänger und des Gegenverkehr aus der Wörthstraße in der Regel nur zwei bis höchstens drei Autos nach links in Richtung Mainbernheim abbiegen. Der Rückstau ist geringer geworden.

Platz für Besucherbusse

Ein positiver Beschluss bedeute auch, dass Besucherautos und -busse in der Luitpoldstraße vor dem Fastnachtsmuseum halten und Besucher aussteigen könnten, ohne den Verkehr zu behindern. Zudem soll geprüft werden, ob in dem gesamten Bereich eine Kurzparkzone (fünf Minuten) eingerichtet und sofort umgesetzt werden kann.

Nur eine Richtung möglich

Eine Diskussion über die Richtung der Einbahnstraße will die CSU allerdings nicht. Nachdem die Würzburger Straße nach dem Tangentenbau nicht mehr als Zubringer zu den Geschäften in der Stadt diene, sei die Luitpoldstraße eine bedeutende Verkehrsader für die Geschäftswelt in Kitzingen.

Umgestaltung anderes Thema

Langfristig solle der Bereich dann auch optisch und gestalterisch aufgewertet werden, so die CSU weiter. Das aber sei im Dezember Thema im Stadtentwicklungsbeirat, wo es um die Neugestaltung des Königsplatzes und die Aufwertung der Kaiserstraße gehe.