Foto: Foto: GERHARD KRÄMER

Wilhelm Keitel feierte 80. Geburtstag. Am 22. Dezember 1937 in Martinsheim geboren, besuchte er von 1943 bis 1951 die Schule. Anschließend arbeitete er bis 1959 beim Nachbarn als Knecht. Ab 1960 war versorgte er daheim die eigene kleine Landwirtschaft, half aber auch bei anderen mit, zum Beispiel bei Karl Schmidt in der Mühle. Von 1965 bis zur Schließung des Werks im Jahr 2000 arbeitet er im Zementbau in Marktbreit und war dort als Arbeiter und Stapler-Fahrer eingesetzt. Seit September 2002 genießt er seine Rente. Im Martinsheimer Vereinsleben engagierte er sich stark. Von 1975 bis 1992 war er stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und singt seit 1961 im Gesangverein. Natürlich gehört er auch dem TSV an. Zwölf Jahre lang spielte er als Verteidiger. „Er ist ein treuer Fan des Sportvereins“, weiß Bürgermeister Rainer Ott, der im Namen der Gemeinde gratulierte. Dass jetzt „fußballlose Zeit“ herrscht, bedauert der Jubilar, denn Fußball sei sein Ding. So führen ihn derzeit seine Spaziergänge oder Fahrten mit dem Rad nicht unbedingt zum Sportplatz. Text: Gerhard Krämer